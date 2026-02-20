ASSE : Kilmer Sports prépare un jackpot XXL au prochain mercato !

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

À l’AS Saint-Étienne, la stratégie est claire : ne plus brader, mais valoriser.

On le sait, Kilmer Sports est redoutable en négociations. Quand beaucoup annonçaient un départ de Lucas Stassin à 20 M€, la direction a fermé la porte. Même fermeté pour Zuriko Davitashvili.

Mais le vrai trésor des Verts ne se trouve peut-être pas là… Il est au centre de formation.

Kévin Pedro, la cote qui grimpe

À 19 ans, Kévin Pedro est déjà un titulaire régulier.

Formé dans le Forez, prolongé jusqu’en 2030, le défenseur central de métier s’impose désormais comme latéral droit. Il enchaîne les titularisations (7 déjà cette saison en Ligue 2) et attire du beau monde.

Selon plusieurs sources, le LOSC Lille, le Stade Rennais FC et le RC Strasbourg Alsace suivent de près son évolution.

Le prix n’a pas été fixé encore pour Kevin Pedro mais on imagine mal l’ASSE se séparer de son jeune défenseur à moins d’un prix supérieur à 15 millions d’euros minimum.

Paul Eymard, le prodige qui a dit non à Manchester United

À seulement 18 ans, Paul Eymard a déjà refusé un géant européen : Manchester United.

Le Franco-Sénégalais, désormais lié aux Verts jusqu’en 2028, a également suscité l’intérêt du RB Leipzig et de l’Inter Milan.

Même s’il n’a pas encore été convoqué par Montanier lors des deux premières rencontres, son potentiel intrigue toute l’Europe.

Et plus l’ASSE va le faire jouer plus le prix va grimper…

Djylian N’Guessan, l’offre refusée à 8 M€

Malgré une saison compliquée (blessures, Coupe du monde U20, seulement 1 but), l’ASSE croit dur comme fer en Djylian N’Guessan.

En décembre dernier, les Verts ont refusé 8 M€ envoyés par Chelsea FC.

Un montant largement supérieur à sa valeur marchande actuelle (estimée à 2 M€).

Sous contrat jusqu’en 2027, le dossier est stratégique : sans prolongation, difficile d’en tirer plus de 10 M€. Mais avec une saison pleine et des négociations qui reprennent tout peut changer.

Luan Gadegbeku, la montée en puissance

À 18 ans, Luan Gadegbeku est déjà engagé jusqu’en 2029.

7 apparitions dont 3 titularisations en Ligue 2. International U19. Une progression rapide et maîtrisée.

Pour l’instant, pas d’offre concrète.

Mais à ce rythme, les scouts européens ne tarderont pas à frapper à la porte de Geoffroy-Guichard.

Nadir El Jamali, le profil offensif qui monte

17 matchs toutes compétitions confondues.

2 premiers buts en Coupe de France.

International U19 brillant lors du dernier rassemblement.

Nadir El Jamali est déjà installé dans la rotation professionnelle.

Contrat jusqu’en 2028.

Potentiel offensif intéressant.

Et une marge de progression énorme.

Le vrai trésor des Verts

Kilmer Sports l’a compris :

La richesse de l’ASSE, ce n’est pas seulement le mercato d’aujourd’hui, c’est la valorisation intelligente des talents formés à la maison.

Avec des contrats longs, une exposition en Ligue 2 et une équipe compétitive, Saint-Étienne prépare tranquillement le terrain pour :

Des ventes stratégiques

Des plus-values massives

Une remontée durable

Si deux ou trois de ces pépites explosent réellement… le jackpot pourrait être colossal.

À Geoffroy-Guichard, l’or est vert.