ASSE Mercato : Un international algérien va signer en catimini chez les Verts !

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le mercato hivernal est clos, mais l’AS Saint-Étienne continue d’anticiper. En toute discrétion, les Verts s’apprêtent à enregistrer l’arrivée d’un jeune international algérien pour renforcer leur équipe réserve : Oussama Benkou.

Un renfort ciblé pour la réserve stéphanoise

Officiellement, l’ASSE a bouclé son mercato le 2 février. Mais dans le Forez, le travail de fond ne s’est jamais arrêté. Le club poursuit son chantier post-formation, axe stratégique affirmé ces derniers mois.

Dans cette logique, Oussama Benkou, né le 17 février 2007, va s’engager avec les Verts jusqu’à la fin de la saison. Formé à l’Olympique Akbou, le jeune défenseur est appelé à intégrer la réserve, récemment fragilisée par le départ de Maedine Makhloufi.

Un profil polyvalent et déjà international

Défenseur gaucher, Benkou peut évoluer aussi bien au poste de latéral gauche qu’en charnière centrale. Une polyvalence précieuse pour le staff stéphanois, toujours en quête de profils adaptables aux différentes organisations tactiques.

International U20 algérien, il est régulièrement convoqué depuis novembre 2025 par Razik Nedder, sélectionneur des U20. À seulement 17 ans, il affiche déjà une maturité intéressante : solidité défensive, lecture du jeu, aisance balle au pied. Des qualités en phase avec les standards modernes recherchés par l’ASSE.

Le deal est bouclé depuis plusieurs semaines, mais son arrivée dans le Forez est retardée par l’obtention de son visa. Une formalité administrative qui devrait être réglée prochainement.

Une stratégie post-formation assumée

Avec ce recrutement discret, l’AS Saint-Étienne confirme sa ligne directrice. Miser sur des profils jeunes, déjà exposés à l’international, sans bloquer l’éclosion des talents issus du centre de formation.

Oussama Benkou rejoint ainsi l’attaquant estonien Marten Chris Paalberg et le milieu Adam Baallal dans cette nouvelle vague ciblée. Trois profils différents, mais un objectif commun : renforcer la réserve et structurer une passerelle plus efficace vers le groupe professionnel.

L’arrivée de nouveaux recruteurs, spécifiquement missionnés sur ce segment post-formation, illustre cette volonté de bâtir sur le moyen terme.

Benkou pour solidifier la défense des Verts

Ce recrutement ne fera sans doute pas grand bruit à court terme. Pourtant, il symbolise une stratégie claire : anticiper, structurer et préparer l’avenir.

Dans un contexte où chaque détail compte, l’ASSE continue de construire en coulisses. Et l’arrivée d’Oussama Benkou, en catimini, pourrait bien être un pari gagnant pour les saisons à venir.