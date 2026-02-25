Si l’ASSE a joué la carte de la jeunesse et de l’avenir avec l’arrivée d’Adam Baallal, la nouvelle recrue marocaine, engagée sous la forme d’un prêt avec option d’achat, se heurte déjà à une réalité administrative bloquante. Explications.

Âgé de 18 ans, passé par l’exigente Académie Mohammed VI puis repéré à l’Union Touarga en première division marocaine, Adam Baallal arrive à l’ASSE fort d’une expérience en sélections jeunes du Maroc (U16, U17, U18). Milieu central au profil complet, il symbolise la nouvelle vague de talents africains que surveille l’ASSE. Si certains espéraient le voir signer un engagement longue durée, la direction a finalement opté pour un prêt, assorti d’une option d’achat, preuve de leur volonté de mesurer sereinement son adaptation. Plus de précisions sur l’histoire de ce jeune international marocain, désormais dans le viseur du public stéphanois.

Son arrivée a été bouclée juste avant la fermeture du marché hivernal, confirmant la stratégie de Kilmer Sports Ventures de renforcer son vivier U23 tout en maîtrisant les risques et le budget. Pourtant, l’impatience grandit autour de ce jeune talent, qui ne figure pas dans le groupe professionnel à ce jour, limité pour l’heure à des séances avec la réserve.

Le cas Duffus avait déjà alerté l’ASSE

Le dossier Baallal révèle un défi qui dépasse le simple cadre sportif. À l’instar d’un autre jeune défenseur algérien également recruté en prêt lors de ce mercato, EVECT croit savoir qu’Adam Baallal est freiné par des démarches administratives laborieuses. Cela devient même une constante du côté de l’Étrat, comme l’illustrent les précédents récents du club, à l’image de Joshua Duffus l’été dernier, lui aussi contraint de patienter avant de prouver sa valeur à l’entraînement des Verts.

La nécessité de valider des documents internationaux et d’obtenir le feu vert des autorités compétentes entrave donc la mise en route de ces renforts prometteurs. Cette attente pèse non seulement sur les joueurs mais aussi sur le staff technique, désireux de jauger et d’initier l’intégration progressive de ces espoirs étrangers. Pour davantage d’informations concrètes, consultez les détails sur l’officialisation du prêt d’Adam Baallal.

La politique de recrutement des Verts à la loupe

Ce mercato confirme la trajectoire suivie par l’ASSE en Ligue 2 : prioriser l’éclosion de jeunes profils, venus aussi bien de l’étranger que du centre de formation maison. L’objectif reste de donner un nouvel élan à un effectif régulièrement remanié, en misant sur la progression d’éléments issus des championnats africains ou britanniques, à l’image de Baallal mais aussi de Duffus ou de certains recrutements ciblés dans les pays du Maghreb.

Pour le club, la période d’attente liée aux démarches administratives fait désormais partie des passages obligés, mais ne réduit en rien l’optimisme quant au potentiel de ce nouveau venu. Les supporters, eux, guettent le moment où Adam Baallal foulera les terrains sous la tunique verte et pourraient suivre son évolution dans la lignée de certains jeunes déjà valorisés à l’étage supérieur. D’autres perspectives autour du profond mouvement des transferts impliquant Adam Baallalsont à découvrir. À l’heure où l’ASSE tente de retrouver sa grandeur, chaque recrue comme Baallal incarne l’espoir d’un futur plus ambitieux, pour peu que la paperasse ne fasse pas durer trop longtemps le suspens.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2