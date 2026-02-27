Kévin Pedro (20 ans), véritable révélation de Ligue 2, vient de décrocher sa première nomination dans l’équipe type de la 24e journée. Un nouveau symbole du renouveau de l’ASSE à la sauce Philippe Montanier.

Kévin Pedro est en train de prendre de l’épaisseur à l’ASSE et ce n’est pas un hasard s’il est nommé dans l’équipe type du week-end en Ligue 2. Le système de sélection ne laisse aucune place au hasard : c’est sur la base des statistiques individuelles relevées durant chaque rencontre que la note finale est attribuée aux joueurs. Avec un solide 7.6/10, Pedro s’est démarqué lors du match ASSE-Laval (2-1). Son repositionnement comme latéral droit n’a fait que souligner son intelligence de jeu et sa capacité d’adaptation. Sa présence dans l’équipe type, souvent dominée par d’autres clubs, est tout sauf une surprise pour qui suit la montée en puissance du jeune Stéphanois.

Les statistiques impressionnantes de Pedro face à Laval

Pour s’inviter dans l’élite du week-end, le défenseur stéphanois a su cumuler des chiffres à la hauteur de ses promesses :

90 minutes pleines, sans baisser d’intensité

7 aides défensives conséquentes et 4 dégagements bien sentis

7 récupérations, 2 interceptions et 2 fautes subies

100 % de réussite sur les duels au sol (5/5) et 2 duels aériens gagnés

74 ballons touchés, 2 dribbles réussis, 2 passes clés

41 passes ajustées sur 50 (82 %) et 254,4m parcourus

Autant d’éléments qui démontrent l’impact de Pedro dans l’animation défensive et la relance verte. Sur ce match, il a nettement contribué à la solidité collective, poursuivant sa série de prestations remarquées depuis son repositionnement. Un développement qui rappelle la richesse du centre de formation de l’ASSE, désormais régulièrement représenté dans l’équipe type de Ligue 2.

Une équipe type dominée par Troyes… et quelques surprises

La 24e journée met aussi en avant les dynamiques collectives de Ligue 2. L’ESTAC Troyes y place pas moins de quatre éléments avec Mille, Adeline, Detourbet et Bentayeb. On note également la performance remarquée du milieu offensif Cheikh Fall (Pau FC), ex-Vert, et d’Enzo Bardeli, attaquant de Dunkerque, qui continue d’attirer les regards sur son avenir. Pour suivre l’évolution et les ambitions de Bardeli après sa brillante saison, un point complet sur ses intentions est disponible via son actualité de mercato. Dans cette sélection, la présence de joueurs issus de formations différentes illustre bien la richesse de la Ligue 2 cette saison.

Pedro, atout grandissant pour l’ASSE dans la course à la L1

À mesure que la saison avance, l’ASSE continue d’afficher un collectif ambitieux, capable d’intégrer ses nouveaux talents avec réussite. Éclatant sur son côté droit, Pedro s’impose comme un rouage essentiel de la dynamique forézienne. Depuis novembre, il Pedro a franchi un cap. Intégré durablement au groupe professionnel dirigé par Eirik Horneland puis Philippe Montanier, il a disputé 9 rencontres sur 12 possibles. Un total de 763 minutes de jeu. Pour un jeune joueur en phase d’intégration, le signal est fort.

Son abattage et ses progrès défensifs apportent solidité et sérénité à l’arrière-garde, et relancent avec enthousiasme les espoirs stéphanois dans la course à la montée. Prochain défi : confirmer son excellent niveau face à la concurrence et maintenir ce cap collectif. Les supporters ne demandent qu’à vibrer encore autour de leurs jeunes pousses, désormais tout sauf des seconds rôles dans cette Ligue 2 toujours plus indécise.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2