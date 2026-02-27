ASSE : la tendance est confirmée pour les choix de Montanier face à Pau

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Le groupe de Philippe Montanier pour le match de l’ASSE à Pau ce samedi à 20 heures.

Ce samedi, l’ASSE se déplace à Pau, 11e de Ligue 2, pour la 25e journée du championnat. Pour cette rencontre, Philippe Montanier a convoqué le même groupe qui a battu Laval la semaine dernière, une tendance déjà évoquée sur notre site. Ce qui signifie que Chico Lamba, Maxime Bernauer, Mahmoud Jaber, Lassana Traoré, Nadir El Jamali, Joao Ferreira, Djylian N’Guessan et Marten-Chris Paalberg sont tous forfaits.

Le groupe de l’ASSE

Larsonneur, Maubleu – Annan, Appiah, Le Cardinal, Nadé, Pedro, Soumahoro – Kanté, Miladinovic, Moueffek, Tardieu – Boakye, Cardona, Davitashvili, Duffus, Old, Stassin.