À LA UNE DU 27 FéV 2026
[18:20]ASSE : la tendance est confirmée pour les choix de Montanier face à Pau
[18:03]OL : Fonseca en panique avant l’OM, le RC Lens va aussi devoir en faire les frais
[17:38]PSG Mercato : c’est confirmé, Doha prépare un été XXL mais peut trembler pour Barcola et Dembélé
[17:10]ASSE : un Marseillais prêt à déboulonner Montanier chez les Verts !
[16:45]FC Nantes : Kombouaré met une journaliste KO dès sa première conférence de presse au Paris FC
[16:40]Pronostic OM – OL : qui pour remporter cet Olympico explosif ?
[16:34]OM Mercato : un gros départ se confirme, Marseille veut se consoler avec un ancien du RC Lens
[16:13]FC Barcelone : Flick lâche une annonce sur son avenir et fait un aveu sur le PSG
[15:48]FC Nantes : Centonze dévoile le pari fou de Kantari qui a tout changé
[15:40]Pronostic Metz – Stade Brestois : un pas de plus vers la L2 pour les Messins ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : la tendance est confirmée pour les choix de Montanier face à Pau

Par William Tertrin - 27 Fév 2026, 18:20
💬 Commenter
Philippe Montanier (ASSE)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Le groupe de Philippe Montanier pour le match de l’ASSE à Pau ce samedi à 20 heures.

Ce samedi, l’ASSE se déplace à Pau, 11e de Ligue 2, pour la 25e journée du championnat. Pour cette rencontre, Philippe Montanier a convoqué le même groupe qui a battu Laval la semaine dernière, une tendance déjà évoquée sur notre site. Ce qui signifie que Chico Lamba, Maxime Bernauer, Mahmoud Jaber, Lassana Traoré, Nadir El Jamali, Joao Ferreira, Djylian N’Guessan et Marten-Chris Paalberg sont tous forfaits.

Le groupe de l’ASSE

Larsonneur, Maubleu – Annan, Appiah, Le Cardinal, Nadé, Pedro, Soumahoro – Kanté, Miladinovic, Moueffek, Tardieu – Boakye, Cardona, Davitashvili, Duffus, Old, Stassin.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot