Après trois succès consécutifs depuis l’arrivée de Philippe Montanier, l’ASSE devrait aborder le déplacement à Pau (samedi, 20h) avec l’ambition intacte et un effectif quasiment inchangé.

Invaincue depuis que Philippe Montanier a pris les rênes, l’ASSE enchaîne les performances prometteuses. C’est avec le même groupe de 18 joueurs que lors des trois dernières rencontres que les Stéphanois s’apprêtent à défier Pau. Cette continuité reflète un collectif soudé et une confiance grandissante au sein de l’effectif, essentiel pour rester dans la course à la montée en Ligue 1.

Cette capacité à maintenir un groupe stable témoigne d’une gestion maîtrisée du vestiaire, où chaque victoire renforce l’esprit de conquête. Dans une phase décisive, où chaque point compte, cette cohésion devient un atout majeur pour le sprint final.

Infirmerie : des nouvelles rassurantes pour plusieurs joueurs

Au rayon des blessés, la tendance est à l’optimisme. Aucun nouveau souci physique n’a été signalé hier par Philippe Montanier et plusieurs joueurs clés entrevoient le retour à la compétition. Chico Lamba, qui a retrouvé partiellement le groupe, pourrait retrouver l’effectif dès la semaine prochaine si la progression se confirme. Du côté de Maxime Bernauer, la reprise se passe bien et laisse espérer un retour proche. Le milieu Mahmoud Jaber poursuit sa remise en forme avec une impatience manifeste, même s’il reste encore à l’écart du groupe en individuel.

Chico Lamba : reprise partielle, retour en vue

Maxime Bernauer : évolution positive

Mahmoud Jaber : entraînement individuel, reprise attendue

Nadir El Jamali : intervention à prévoir, incertitude

Djylian N’Guessan : toujours en soins

Seule la situation de Nadir El Jamali demande encore des précisions, l’offensif de l’ASSE devant passer une petite intervention. Enfin, Djylian N’Guessan reste en phase de soin, tandis que l’effectif global continue de s’appuyer sur ses forces vives pour le déplacement en Béarn.

Une fin de saison sous le signe de l’ambition

Avec dix matchs à disputer et une dynamique enfin retrouvée, l’ASSE aborde la dernière ligne droite avec une ambition renouvelée. Les feux sont au vert : stabilité du groupe, retour programmé de joueurs d’expérience et invincibilité récente. Toutes les conditions semblent réunies pour prolonger la série et viser haut d’ici la dernière journée. Poteaux Carrés mise même sur un groupe inchangé par rapport à la dernière victoire contre Laval (2-1).

La montée en Ligue 1 reste clairement à portée pour une formation qui a su retrouver son mordant. Les prochaines semaines s’annoncent palpitantes pour tous les amoureux des Verts, bien décidés à écrire une fin d’exercice à la hauteur de leurs espérances.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2