À LA UNE DU 28 FéV 2026
[18:00]Real Madrid : la date exacte du retour de Mbappé vient d’être révélée
[17:30]OM Mercato : un énorme flop marseillais vers un transfert à Liverpool pour 60 M€ ?
[17:00]FC Nantes : les Canaris déjà enterrés par leurs supporters avant d’affronter le LOSC
[16:28]ASSE : les concurrents des Verts trébuchent encore, une opportunité en or se présente à Pau
[16:22]Stade Rennais : la compo de Haise pour affronter Toulouse
[16:13]RC Lens Mercato : le successeur de Risser serait déjà identifié, c’est un ancien de l’ASSE
[15:49]OM : Beye prépare un coup de théâtre face à l’OL et lance un premier ultimatum
[15:32]FC Barcelone : la compo de Flick pour affronter Villarreal
[15:00]ASSE : un Vert veut monter pour retrouver l’ambiance du Chaudron face à l’OL
[14:00]RC Lens : le staff de l’équipe de France rassure Risser
ASSE : les concurrents des Verts trébuchent encore, une opportunité en or se présente à Pau

Par William Tertrin - 28 Fév 2026, 16:28
En cas de victoire ce samedi soir à Pau, l’ASSE pourrait réaliser un gros coup en Ligue 2.

Alors que l’ASSE n’a pas encore joué son match face à Pau prévu ce samedi soir à 20 heures, des bonnes nouvelles sont tombées en cascade pour les Verts. Ce vendredi soir, Reims a fait match nul sur la pelouse de Montpellier. Ce qui laisse l’opportunité à l’ASSE de prendre encore un peu plus ses distances au classement de Ligue 2.

Et ce samedi après-midi, un gros choc de haut de tableau s’est joué entre le Red Star et Le Mans, qui étaient à égalité de points. Ça n’a pas bougé, étant donné que les deux équipes se sont quittées sur un match nul et vierge. Ce qui signifie que, en cas de victoire, l’ASSE pourrait prendre provisoirement la tête de la Ligue 2, mais en plus compter 5 points d’avance sur la 4e place. Une avance non-négligeable à 9 journées de la fin. Rendez-vous ce soir.

