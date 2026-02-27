La prédiction fait déjà trembler les supporters. Selon une simulation basée sur l’intelligence artificielle, le classement final de la Ligue 2 réserverait d’énormes surprises… et quelques drames dont l’ASSE serait épargnée.

En tête, l’ESTAC Troyes décrocherait le titre avec 69 points. Une saison maîtrisée de bout en bout, qui offrirait aux Troyens un retour éclatant au sommet. Juste derrière, l’ASSE terminerait deuxième avec 65 points. Les Verts valideraient leur remontée directe après une saison solide et constante. Sur les réseaux, les supporters des Verts ont déjà commencé déboucher le champagne !

Une montée directe pour l’ASSE ?

Le Stade de Reims compléterait le podium (61 pts), talonné par l’USL Dunkerque (58 pts) et le Red Star FC (57 pts), tous deux en embuscade pour les barrages. Dans le ventre mou, on retrouverait Le Mans FC (55 pts), FC Annecy (51 pts), Rodez AF (50 pts) ou encore Montpellier HSC (48 pts), loin des ambitions initiales pour certains.

Reims finirait sur le podium !

Plus inquiétant, la zone rouge ferait des dégâts. L’Amiens SC (32 pts) jouerait avec le feu en position de barragiste. Mais surtout, deux clubs historiques tomberaient : le SC Bastia (26 pts) et le Stade Lavallois (21 pts) seraient relégués en National. Une projection qui reste virtuelle… mais qui fait déjà débat. Si l’IA voit juste, la fin de saison s’annonce explosive en Ligue 2, entre rêves de montée et cauchemars de descente.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2