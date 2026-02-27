Plutôt fan d’Aimen Moueffek, Philippe Montanier s’attend à le voir plus décisif et finisseur dans les rangs de l’ASSE.

À l’ASSE, Philippe Montanier ne cherche pas un coupable. Il cherche des solutions. Et dans son viseur, il y a un nom : Aïmen Moueffek (24 ans). Plutôt fan du profil du jeune milieu de terrain stéphanois, le coach des Verts l’imagine franchir un cap dans un registre plus décisif.

« Aïmen ? Il peut nous aider en finisseur »

« Aïmen ? Il peut nous aider en finisseur, mais il peut être aussi dès le départ comme ça a été contre Montpellier, a-t-il raconté en conférence de presse. Après, ce sont des postes : le milieu, c’est vraiment le cœur du jeu. Donc c’est vrai qu’il y a beaucoup d’exigences sur l’activité, la récupération de ballons, l’utilisation, se projeter vers l’avant. Donc Moueffek a toutes ces qualités-là pour nous aider. » Le message est limpide du côté de l’ASSE. Moueffek ne doit plus seulement courir, récupérer, orienter. Il doit conclure. Se projeter. Peser dans les trente derniers mètres. Bref, devenir un milieu moderne, capable de faire basculer un match.

La concurrence ? Une bénédiction

Montanier ne fuit pas le débat sur la densité de l’effectif. Au contraire. « Avoir de la concurrence ? Il vaut mieux. Abondance de biens ne nuit pas. Plus j’ai des joueurs de qualité, mieux je me porte. C’est vrai qu’après il y aura de la gestion, du management, mais tout le monde sait aussi que s’il n’est pas important aujourd’hui, il ne sera peut-être pas décisif aujourd’hui, ils le seront peut-être demain. On aura besoin forcément de tout le monde. Je suis vraiment plutôt axé sur quel est le 11 qui démarre, qui sera le plus performant par rapport à ce qu’on veut, ce qu’on prépare et ce qu’on veut faire. » Une déclaration qui en dit long. Le coach de l’ASSE raisonne en performance immédiate, pas en statut. Le onze de départ des Verts sera choisi selon le plan de jeu, pas selon les étiquettes.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2