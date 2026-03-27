Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

AS Monaco : Pogba a marqué son premier but

Jeudi, l’AS Monaco a affronté Burnley en amical à la Turbie. Les joueurs de Sébastien Pocognoli se sont inclinés 2-1 mais ils avaient ouvert le score par Paul Pogba d’une belle frappe du droit à l’entrée de la surface après un mauvais renvoi anglais. C’est le premier but du milieu de 33 ans depuis le 8 février… 2022 ! A l’époque, il jouait encore à Manchester United et il avait marqué contre… Burnley (1-1) !

RC Strasbourg : fin de saison pour Panichelli !

Fin de saison pour Joaquín Panichelli, victime d’une rupture des ligaments croisés avec l’Albiceleste. Son rêve de participer à la Coupe du monde avec l’Argentine s’envole.

Strasbourg striker Joaquin Panichelli has suffered a serious ACL injury while on international duty with Argentina 🇦🇷

He is now expected to miss the rest of the season and also out of the upcoming world cup.



So sad. Get well soon Champ https://t.co/IPbL6FW1sT — Blueco Army 💙 (@BluecoArmy) March 27, 2026

RC Strasbourg : le Racing remercie Brest

Loin du tumulte occasionné par le report de Lens-PSG, le RC Strasbourg et Brest se sont rapidement mis d’accord pour reporter leur match de championnat afin que les Alsaciens préparent au mieux leur quart de finale de Conférence League. Dans un communiqué, le RCSA a remercié le club breton : « Notre demande de report s’inscrit dans un cadre réglementaire clair et prévu par la LFP qui a la possibilité de procéder à des modifications de calendrier au cours de la saison. Depuis quelques années, une disposition existe pour aider ponctuellement les clubs français engagés en Europe afin de défendre le rang du football français et son indice UEFA. Nous n’avions pas demandé le report de la rencontre face au Paris FC entre nos matchs de huitièmes de finale face à Rijeka mais cette fois l’aménagement nous paraissait important au vu de l’enchaînement et parce que le Racing dispute un quart de finale européen historique, son premier depuis 46 ans (en 1980 contre l’Ajax). Le club souhaite remercier le Stade Brestois et ses dirigeants qui ont accepté notre demande de report dès qu’on les a contactés ».

TFC : Nicolaisen parti pour battre un record

Arrivé au TFC en 2021, Rasmus Nicolaisen a disputé 154 matches sous le maillot toulousain. Le site Les Violets s’est demandé s’il pourrait battre le record de 336 rencontres officielles de Dominique Arribagé. Le défenseur danois de 29 ans a en tout cas envie de s’inscrire dans la durée puisqu’il a récemment déclaré : « Je suis très heureux à Toulouse, et ma famille aussi. C’est notre club, c’est notre vie. Après… c’est le foot. Mais je me vois bien terminer ma carrière ici. Tu connais le football, beaucoup de choses peuvent se passer, mais pour l’instant je suis à Toulouse et je veux rester ici. Je suis devenu capitaine, je suis là depuis quatre ans maintenant, et je veux rester le plus longtemps possible ».

FC Metz : Maoulida va mieux

Victime d’un malaise à Torcy il y a dix jours, l’entraîneur des U17 du FC Metz, Toifilou Maoulida, va mieux. Le club lorrain a expliqué sur son site : « Lors du match de championnat U17 disputé le dimanche 15 mars à Torcy, Toifilou Maoulida, éducateur au Centre de formation du FC Metz, a été victime d’un malaise. Pris en charge rapidement par les secours, il a été transporté à l’hôpital afin d’y subir des examens de contrôle. L’évolution encourageante de son état de santé l’amène aujourd’hui à aborder sa phase de rééducation avec un mental d’acier pour retrouver dès que possible ses jeunes joueurs. Le FC Metz et Toifilou tiennent à remercier chaleureusement le club de Torcy, les officiels de la FFF, les services de secours, les dirigeants et membres du staff U17 et toutes les personnes présentes pour leur réactivité et leur professionnalisme ainsi que celles et ceux ayant manifesté, de près ou de loin, leur soutien et leurs encouragements ».

FC Lorient : Abergel fier de la saison des Merlus

Le capitaine du FCL, Laurent Abergdel, a dit au Télégramme sa fierté par rapport à la saison réalisée par son équipe : « L’année d’avant la descente en Ligue 2 (2024), on fait une super saison. Je pense qu’on s’était peut-être vu trop beau. Il ne faudra pas refaire les mêmes erreurs. Là, on est dans une saison où on s’est retroussé les manches, on a fait les choses ensemble, on s’est battu ensemble, on a pris du plaisir ensemble. Il faut profiter et savourer, parce qu’on est allé le chercher. »

Le Havre : Quetant courtisé en Bundesliga

Le jeune attaquant du Havre Kenny Quetant, utilisé par petites touches cette saison, attire le regard de plusieurs clubs allemands. D’après le site Jeunes Footeux, Hoffenheim et l’Eintracht Francfort ont déjà coché son nom sur leurs shortlists pour le prochain mercato. Le HAC pourrait rapidement se retrouver sous pression.

OGC Nice : Maurice veut garder Wahi

Malgré un contrat avec l’Eintracht Francfort jusqu’en 2030, Florian Maurice confie que l’OGC Nice aimerait prolonger le prêt d’elle Wahi d’une saison supplémentaire pour consolider l’équipe et poursuivre son développement. « C’est un peu tôt encore, mais c’est un souhait de continuer avec lui. Il est content d’être là. Ce sont des discussions qu’il faudra avoir à la fin de la saison. L’objectif, c’est déjà de se sauver », a récemment expliqué Maurice à L’Équipe.

Stade Rennais : Blas marque des points en interne

Dans une story sur Instagram, on aperçoit Jérémy Jacquet de retour en salle de musculation suite à son opération et bien soutenu par Ludovic Blas. En difficulté sur le terrain, l’ancien joueur du FC Nantes serait néanmoins très apprécié par les jeunes du Stade Rennais qui montent avec le groupe pro. De bon augure pour Franck Haise.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)