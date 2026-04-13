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FRANCE

PSG : la réponse cash d’Hakimi sur ses ennuis judiciaires

Par Raphaël Nouet - 13 Avr 2026, 19:51
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Achraf Hakimi en conférence de presse avant Liverpool-PSG.

Accusé de viol, le latéral droit du PSG Achraf Hakimi a répondu à un journaliste qui l’interrogeait sur le sujet lors de la conférence de presse du jour.

Le PSG a choisi d’envoyer Achraf Hakimi en compagnie de Luis Enrique pour la conférence de presse avant le quart de finale retour de Champions League contre Liverpool, demain. Un choix risqué car le latéral marocain, accusé de viol, n’avait plus été présent devant les médias depuis que cette triste affaire est sortie dans les médias. Sans surprise, un journaliste l’a interrogé sur le sujet. La réponse d’Hakimi a été très claire : « Je sais que cette accusation est fausse, je suis tranquille et concentré pour la suite. Je laisse ça dans les mains de la justice et de mes avocats ».

Une histoire qui lui empoisonne la vie depuis huit mois

Pour rappel, les faits remontent à février 2023. Une jeune femme de 24 ans s’était rendue au domicile d’Hakimi, où elle prétend avoir été violée. Elle s’est ensuite rendue dans le commissariat de Nogent-sur-Marne pour déclarer avoir été abusée. C’est ensuite le parquet de Nanterre qui a décidé de se saisir de cette affaire en août 2025 et d’enclencher un procès contre l’international marocain. Celui-ci, depuis le début, nie les faits. Il reconnaît que la jeune femme est venue chez lui, qu’ils se sont embrassés sans aller plus loin.

Cela fait quasiment un an que cette affaire pollue la vie d’Achraf Hakimi, sans que cela n’impacte ses prestations sur le terrain, toujours aussi impeccables.

Le calendrier de fin de saison du PSG

14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)
19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)
22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)
26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)
13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)
30/05 : Finale de la Champions League

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