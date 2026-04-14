Ce soir à 21h, le PSG affronte Liverpool à Anfield en quarts de finale retour de la Champions League. Les hommes de Luis Enrique ont remporté l’aller 2-0 et sont les grandissimes favoris pour la qualification.

La magie d’Anfield va-t-elle encore faire des miracles ? Depuis les années 70, le célèbre stade de Liverpool a vécu des soirées incroyables, à commencer par celle qui a brisé le cœur des Français, au printemps 77, quand les Reds de Bob Paisley avaient battu l’ASSE 3-1 après une défaite 0-1 à Geoffroy-Guichard. Le but de Fairclough, le troisième du LFC, est dans toutes les mémoires. Depuis, il y a eu d’autres bien d’autres exploits, bien d’autres renversements de situation (Olympiakos, Dortmund, Barcelone…) et le PSG n’est pas à l’abri d’un naufrage.

Néanmoins, le champion d’Europe part avec les faveurs des pronostics. Parce qu’il a remporté l’aller 2-0, parce qu’il a surclassé les Reds, parce que Liverpool traverse une saison très difficile, parce que les hommes de Luis Enrique atteignent leur pic de forme au meilleur des moments. L’entraîneur espagnol a d’ailleurs décidé de reconduire le onze victorieux il y a six jours :

Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Zaïre-Emery – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

🚨 LES COMPOSITIONS DE LIVERPOOL / PSG 🔥



Isak et Ekitike sont alignés ensemble pour les Reds alors que Salah est de nouveau sur le banc 👀#LIVPSG à 21H sur CANAL+FOOT | #UCL pic.twitter.com/jTTaepbD9U — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 14, 2026

Le calendrier de fin de saison du PSG

14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League