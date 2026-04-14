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[19:55]Liverpool – PSG : le onze parisien pour valider le billet pour les demies
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FRANCE

Liverpool – PSG : le onze parisien pour valider le billet pour les demies

Par Raphaël Nouet - 14 Avr 2026, 19:55
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L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, donnant des consignes lors du match aller contre Liverpool.

Ce soir à 21h, le PSG affronte Liverpool à Anfield en quarts de finale retour de la Champions League. Les hommes de Luis Enrique ont remporté l’aller 2-0 et sont les grandissimes favoris pour la qualification.

La magie d’Anfield va-t-elle encore faire des miracles ? Depuis les années 70, le célèbre stade de Liverpool a vécu des soirées incroyables, à commencer par celle qui a brisé le cœur des Français, au printemps 77, quand les Reds de Bob Paisley avaient battu l’ASSE 3-1 après une défaite 0-1 à Geoffroy-Guichard. Le but de Fairclough, le troisième du LFC, est dans toutes les mémoires. Depuis, il y a eu d’autres bien d’autres exploits, bien d’autres renversements de situation (Olympiakos, Dortmund, Barcelone…) et le PSG n’est pas à l’abri d’un naufrage.

Néanmoins, le champion d’Europe part avec les faveurs des pronostics. Parce qu’il a remporté l’aller 2-0, parce qu’il a surclassé les Reds, parce que Liverpool traverse une saison très difficile, parce que les hommes de Luis Enrique atteignent leur pic de forme au meilleur des moments. L’entraîneur espagnol a d’ailleurs décidé de reconduire le onze victorieux il y a six jours :

Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Zaïre-Emery – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Le calendrier de fin de saison du PSG

14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)
19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)
22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)
26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)
13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)
30/05 : Finale de la Champions League

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