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FRANCE

PSG : les premiers verdicts sont tombés pour les blessures de Nuno Mendes et Doué !

Par Fabien Chorlet - 15 Avr 2026, 17:00
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Désiré Doué

On en sait plus sur les blessures de Nuno Mendes et Désiré Doué, sortis prématurément lors du quart de finale retour de Ligue des Champions entre Liverpool et le PSG (0-2).

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain a assuré sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions après sa victoire face à Liverpool (0-2) en quart de finale retour. Mais durant cette rencontre, le champion d’Europe en titre a perdu deux joueurs sur blessure : Nuno Mendes et Désiré Doué.

Le latéral gauche portugais a dû céder sa place juste avant la pause (38e), remplacé par Lucas Hernandez, semblant souffrir de la cuisse. De son côté, le Français a quitté ses partenaires au retour des vestiaires (50e), touché au genou après une poussette le long de la ligne de touche de Dominik Szoboszlai.

De simples coups pour Nuno Mendes et Désiré Doué ?

En conférence de presse d’après-match, Luis Enrique a donné des nouvelles de ses deux joueurs. « Les blessures, c’est un coup pour Désiré Doué et pour Nuno Mendes, il faudra voir demain (mercredi). On a pris de risques pour Nuno Mendes et il saura demain (mercredi) quel est le test et quel est le résultat. Je ne sais pas »,

Le technicien espagnol du PSG a aussi évoqué ces deux blessures au micro de Canal+. « Je ne suis pas docteur, je ne peux dire… rien de grave, mais c’est normal avec cette intensité, avec ce type de match, c’est normal d’avoir des problèmes. On attendra demain (mercredi) pour voir les tests et pour voir ce que c’est exactement. »

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