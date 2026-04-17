Revue de presse : Wahi jette un froid sur son avenir à Nice, choc pour Risser à Lens, un ex de Chelsea à Rennes !

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de Ligue 1 et de Ligue 2, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Wahi noie le poisson sur son avenir à l’OGC Nice

Dans un entretien à L’Equipe, Elye Wahi, prêté par l’Eintracht Francfort à l’OGC Nice cet hiver, s’est montré plutôt réservé sur son avenir. « J’appartiens à Francfort, pour l’instant. Je ne peux pas dire plus que ça », s’est-il contenté de glisser. L’ancien joueur de l’OM et du RC Lens a toutefois afficher sa détermination à sauver le Gym. « Pour l’instant, la Côte d’Ivoire, ce n’est vraiment pas le sujet. C’est vrai, je ne veux pas vous mentir, la Coupe du Monde est un objectif pour moi. Mais pour l’instant, l’objectif premier, c’est de sauver l’OGC Nice. »

RC Lens : un choc Risser – Restes à Bollaert

Ce vendredi, la 30e journée de Ligue 1 va s’ouvrir avec l’affiche : RC Lens – Toulouse FC (20h45). Un rendez-vous particulier puisque l’on retrouve les deux gardiens de but de l’équipe de France espoirs : Robin Risser d’un côté, Guillaume Restes de l’autre. « Cette année, on a commencé à se partager le poste en équipe de France espoirs », souffle le Sang et Or avant de complimenter son adversaire du soir : « C’est une très bonne personne, un très bon gardien. C’est quelqu’un qui a maintenant un certain vécu dans ce championnat, malgré son jeune âge. C’est une relation très saine et je suis content de le retrouver vendredi. »

Les Girondins de Bordeaux encore dans la tourmente

Les Girondins de Bordeaux, propriété de Gérard Lopez, sont en ballotage défavorable dans leur groupe de National 2 (7 points de retard sur le leader La Roche Vendée) pour une montée en National, qui va devenir la Ligue 3. Le sextuple champion de France risque aussi d’être encore sur un fil économiquement. En effet, ses finances restent très fragiles et le club est sous surveillance étroite de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de la FFF, avec laquelle un point de situation a été fait la semaine dernière, comme révélé par Sud Ouest, en attendant l’audition de fin de saison, au mois de juin.

Cette saison, les engagements pris semblent partis pour être respectés, avec un budget de 7 M€ environ. Mais, dans le cadre du plan de redressement du club, 4,7 M€ doivent être versées aux créanciers d’ici le 30 juin. Gérard Lopez a provisionné cette somme, comme le tribunal de commerce l’avait demandé il y a un an. Mais quid de l’exercice 2026-27 ? En L3 comme en National 2, Bordeaux affichera plusieurs millions de déficit en fin d’exercice. Il faudra donc que le propriétaire bordelais remette la main à la poche. À moyen terme, seul un retour à minima en Ligue 2 offrirait aux Girondins et à Lopez des perspectives économiques moins sombres.

RC Strasbourg : coup dur pour Barco

Sous les yeux de son public, le RC Strasbourg a éliminé Mayence hier en Conférence League (4-0) pour se qualifier dans le dernier carré de la Ligue Europa Conference. Seule mauvaise nouvelle de cette rencontre ? Le carton jaune reçu par Valentin Barco, sanctionné après la célébration du second but alsacien. Résultat, le milieu de terrain argentin sera suspendu pour une éventuelle demi-finale aller.

LOSC : avenir flou pour Bentaleb ?

Libre en juin prochain, Nabil Bentaleb suscite déjà l’intérêt de plusieurs clubs en Europe et dans le Golfe. Actuellement, L’Équipe fait savoir que la tendance n’est pas à une prolongation de contrat avec le LOSC, où il brille pourtant cette saison après ses ennuis de santé.

Ligue 1 : le multiplex repoussé de 24h !

La brillante qualification du RC Strasbourg en demi-finales de la Conférence League contre Rayo Vallecano va avoir des répercussions sur le calendrier de la Ligue 1 ! Alors que le multiplex de la 33e journée était fixé au samedi 9 mai, il va devoir bouger de 24h. Pour garantir l’équité de la compétition, mais également le repos des Strasbourgeois après leur match de Coupe d’Europe, la LFP va devoir décaler les rencontres au dimanche 10 mai. D’ailleurs, la cérémonie des Trophées UNFP sera également impactée par cette qualification.

FC Metz : Dos Santos va passer pro

Gravement brûlé le 1er janvier lors de la tragédie de Crans-Montana, le jeune Tahirys Dos Santos (19 ans) va signer son premier contrat professionnel avec le FC Metz, son club formateur. Selon L’Équipe, ce sera officialisé en début de semaine prochaine.

Stade Rennais : Bakayoko s’entraîne à Rennes !

Au cours d’une interview de Franck Haise par Smaïl Boaubdellah pour le média Kampo, on apprend notamment que Tiémoué Bakayoko devrait s’entraîner avec l’équipe N3 ces prochaines semaines, pour s’entretenir et apporter son expérience aux espoirs du Stade Rennais. Agé de 21 ans, l’ancien milieu de l’AS Monaco, de Chelsea et du Milan AC est sans club.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

17/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France