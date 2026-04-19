Revue de presse : l’avenir de Kombouaré s’éclaircit, coups durs à Rennes pour le podium, un joueur du RC Lens visé par les supporters ! 

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Paris FC : l’avenir de Kombouaré s’éclaircit

Arrivé en remplacement de Stéphane Gilli pour aller chercher le maintien, Antoine Kombouaré est en train de réussir son pari. Mieux encore, il pourrait rester au Paris FC après cette saison. C’est une première tendance qui se dégage, à en croire RMC Sport. Les actionnaires sont convaincus par les méthodes de Kombouaré, qui a su séduire beaucoup de monde en interne, malgré les doutes initiaux. Ses choix de se priver de certains cadres du groupe ont mis en avant son autorité, d’autant que ses décisions ont été acceptées. Un rendez-vous sera pris au soir du 18 mai, dernière journée de championnat, pour acter une décision. Dans ce cas-là, il faudra aller chercher quelque chose de plus grand la saison prochaine.

Stade Rennais : coups durs en série pour le podium !

Le Stade Rennais s’est déplacé deux fois à Strasbourg un 19 avril dans son histoire en première division. Bilan : 2 défaites consécutivement en 1974 (1-2) puis en 1975 (0-2). Autre coup dur relevé par les supporters du Stade Rennais : le nombre de points pris par leur club fétiche lors des cinq dernières journées ces dix dernières années qui n’incite pas à l’optimisme en vue du podium, notamment 6 points en 2025 et 7 en 2024.

🔴⚫️ Le Stade Rennais s'est déplacé deux fois à Strasbourg un 19 avril dans son histoire en première division. #RCSASRFC



➡️ Bilan : 2 défaites consécutivement en 1974 puis en 1975.



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RC Strasbourg : Barco et Doué out contre le Stade Rennais !

Le RC Strasbourg déplore deux forfaits pour le match de Ligue 1 face à Rennes ce dimanche (17h15). Guéla Doué, touché par un virus, manquera à l’appel, tout comme Valentin Barco. Selon Ici Alsace, l’Argentin s’est tordu la cheville face à Mayence, mais il n’y aurait pas de complications.

LOSC : Genesio supportera le PSG contre l’OL

Avant le match nul (0-0) contre Nice, l’entraîneur du LOSC, Bruno Genesio, a glissé un mot sur l’affiche entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais (20h45). Ancien coach et toujours attaché à son club de cœur lyonnais, le technicien lillois a reconnu qu’il espérerait malgré tout une victoire parisienne. Un résultat qui pourrait servir les intérêts des Dogues dans la course au classement.

« Oui oui oui bah oui… Ce sont des choses qu’on ne maîtrise pas. Que ce soit Lyon, Rennes ou Monaco. On essaye de faire bien les choses. On regardera attentivement. On ne peut pas faire grand chose», a-t-il plaisanté au micro de Ligue 1+. A voir comment les Gones réagiront à cette sortie médiatique, évidemment, en partie ironique.

RC Lens : Saïd dans le viseur des supporters

Si le RC Lens a réussi u. Retour renversant contre Toulouse à Bollaert vendredi (3-2), un sondage de But! Montre que Wesley Saïd est dans le viseur des supporters à hauteur de 45,5%. Suit Rayan Fofana (40,9%)

Après Toulouse, quel joueur a perdu sa place avant la demi-finale de Coupe de France ? — But! RC Lens (@ButRCLens) April 18, 2026

AS Monaco : sans Camara contre Auxerre

Pour la réception d’Auxerre, ce dimanche (15h), l’AS Monaco sera privé de son milieu Lamine Camara (suspendu), devenu le taulier de l’entrejeu après le replacement en défense centrale de Denis Zakaria. Titularisé à un poste offensif en l’absence d’Alexandre Golovine, Mamadou Coulibaly, pourrait redescendre d’un cran avec le retour du Russe.

À gauche, Christian Mawissa pourrait être titularisé au poste de piston plutôt que Simon Adingra. Préservé et seulement entré lors des vingt dernières minutes à Jean-Bouin en raison d’une béquille reçue contre l’OM, Maghnes Akliouche devrait retrouver sa place dans le onze de départ.

Le Havre : Doumbia à l’essai

Selon Africafoot, le jeune milieu central Souleymane Doumbia est désormais sur les petits papiers du Havre AC. Le joueur de 18 ans est d’ailleurs attendu en France où il effectuera un essai avec les Ciel et Marine à partir de la semaine prochaine. Une période au cours de laquelle, le club français va superviser de très près le talent du joueur. Déjà ciblé par de nombreux clubs européens, à l’image de Villarreal, de l’AS Monaco, d’Anderlecht ainsi que du Slavia Prague, Doumbia pourrait signer son premier contrat professionnel au Havre AC si son essai est concluant.