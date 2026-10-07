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FRANCE

FC Nantes : Tavares aurait déjà commis une erreur fatale pour la vente ! 

Par Bastien Aubert - 7 Oct 2026, 15:20
Les ultras du FC Nantes

Favori pou racheter le FC Nantes à la famille Kita, Paulo Tavares n’aurait pas pris le dossier par le bon bout avant le passage devant la DNCG.

Le projet de reprise du FC Nantes est encore loin d’être définitivement validé et plusieurs zones d’ombre entourent toujours l’opération. Outre les interrogations liées aux garanties financières et au profil de Paulo Tavares, c’est désormais la composition de son projet qui fait débat.

Une stratégie qui rappelle celle des Kita ?

Selon Pierre-Yves Leroux, présent sur le plateau de TéléNantes, le futur repreneur ne ferait notamment pas suffisamment appel aux compétences locales. « Il s’agit d’une erreur stratégique, déjà faite par Kita à son arrivée au club, de ne pas miser sur les gens qui savent d’ici. Et il y en a », a expliqué le journaliste de RMC Sport.

Cette critique renvoie directement à l’arrivée de la famille Kita à la tête du FC Nantes. Pour Leroux, ne pas suffisamment s’appuyer sur les acteurs qui connaissent l’environnement nantais pourrait constituer une erreur stratégique. Le FC Nantes dispose en effet d’un environnement particulièrement riche en anciens joueurs, dirigeants et observateurs connaissant parfaitement le club et son fonctionnement. La question de leur place dans le futur projet de Paulo Tavares pourrait donc rapidement devenir un sujet important.

La DNCG, prochain rendez-vous majeur du FC Nantes 

Ces interrogations interviennent alors que le passage devant la DNCG se rapproche. Le projet Tavares devra notamment convaincre sur le plan financier, mais également présenter une organisation suffisamment solide pour répondre aux exigences de l’instance.

À ce stade, il est évidemment impossible d’affirmer que cette stratégie compromettra la vente du FC Nantes. Mais à mesure que le dossier avance, les interrogations se multiplient autour du projet de Paulo Tavares. Le prochain passage devant la DNCG permettra surtout d’en savoir davantage sur la solidité réelle de cette opération et sur les garanties apportées pour permettre au FC Nantes de changer de propriétaire.

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