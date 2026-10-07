L’ASSE va réserver une belle surprise à ses supporters à l’occasion d’Octobre Rose. Les Verts vont dévoiler un maillot spécial, produit en quantité limitée, qui sera porté lors de plusieurs rencontres.

L’ASSE va profiter du mois d’Octobre Rose pour mettre en place une opération particulière. Le club stéphanois sortira un maillot spécialement conçu pour l’occasion, disponible en quantité limitée. Le maillot sera officiellement dévoilé vendredi 9 octobre avant de faire son apparition sur les terrains dès le lendemain. Une initiative qui permettra aux Verts d’associer leur actualité sportive à une cause particulièrement importante.

Ce maillot spécial ne sera pas uniquement porté lors d’une rencontre. L’équipe masculine de l’ASSE l’arborera d’abord face à Rodez, avant de le porter également contre le FC Nantes. Une manière pour le club stéphanois de donner une visibilité supplémentaire à cette opération tout au long de ces deux rendez-vous.

Les bénéfices reversés à la Ligue contre le cancer

Les féminines seront également associées à l’initiative puisqu’elles porteront ce maillot lors de leur rencontre face à Metz. Au-delà de son aspect collector, ce maillot aura surtout une vocation solidaire. Les bénéfices générés par la vente des maillots « Octobre Rose » seront intégralement reversés à la Ligue contre le cancer.

Les supporters de l’ASSE auront donc l’occasion de s’offrir une pièce particulière tout en participant directement à une opération destinée à soutenir la lutte contre le cancer. Une initiative qui devrait forcément trouver un écho particulier auprès du peuple vert, avec un maillot porté par les équipes masculine et féminine avant d’être proposé en quantité limitée.