Si Joao Neves est revenu pâlichon du rassemblement avec le Portugal, un dossier juteux du mercato du PSG pourrait se jouer en coulisses.

Le dernier rassemblement avec le Portugal n’a pas forcément fait les affaires de Joao Neves. Titulaire lors de la dernière Coupe du monde, le milieu de terrain du PSG a été directement concerné par les premiers choix de Jorge Jesus. Le nouveau sélectionneur portugais a décidé de modifier son animation et cela a eu une conséquence immédiate pour le joueur parisien.

Joao Neves déclassé avec le Portugal

Pour la première de Jorge Jesus contre le pays de Galles, Joao Neves a débuté sur le banc. Le sélectionneur avait alors installé Ruben Neves en sentinelle et Vitinha dans un rôle plus avancé de numéro 10. Quelques jours plus tard, la situation s’est inversée : Joao Neves a retrouvé une place de titulaire contre la Norvège, tandis que Vitinha était remplaçant. Le Parisien est finalement entré en seconde période à la place de son coéquipier. Le problème n’est donc pas définitif mais il existe bel et bien une nouvelle concurrence dans l’entrejeu portugais. Et Vitinha semble particulièrement profiter de ce changement.

Jorge Jesus utilise désormais Vitinha beaucoup plus haut sur le terrain. Le sélectionneur portugais a expliqué que le milieu du PSG ne pouvait pas occuper exactement le même rôle avec la Seleçao qu’au Paris Saint-Germain. Il lui confie donc davantage de responsabilités offensives. Le choix porte déjà ses fruits. Vitinha a inscrit son premier but en sélection lors de la victoire contre le Danemark et s’est également montré impliqué dans l’action qui a permis au Portugal de renverser la Norvège. À l’inverse, Joao Neves apparaît moins incontournable avec sa sélection qu’au PSG. Une situation qui peut forcément interpeller le joueur à l’approche de son retour à Paris.

JJ Gabriel ne jure que par le FC Barcelone

Pendant que Neves doit regagner du terrain avec le Portugal, le PSG continue également de surveiller le marché des jeunes talents.Le dossier JJ Gabriel est particulièrement spectaculaire. Le jeune talent de Manchester United, désormais âgé de 16 ans, a formellement demandé à quitter les Red Devils. Son avenir devrait se jouer en Europe, avec plusieurs géants intéressés.

Le FC Barcelone et le Real Madrid sont fortement positionnés, mais le PSG et le Bayern Munich suivent également attentivement la situation. Sauf que Sport affirme que JJ Gabriel veut jouer au Barça à tout prix. Son idée est de quitter Manchester United et il a plusieurs offres européennes à disposition mais son idée première serait de rejoindre le club catalan auprès de Lamine Yamal.