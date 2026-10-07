FC Nantes : le verdict de la DNCG est déjà connu pour la vente du club !

Alors que la vente du FC Nantes semblait se rapprocher, le verdict de la DNCG serait déjà connu… et il est assez terrible.

Le rachat du FC Nantes par Phenix Sports Invest (PSI) est désormais confronté à un obstacle majeur : la DNCG. Après la signature d’un protocole de vente avec Waldemar Kita, le groupe emmené par Paulo Tavares doit encore convaincre le gendarme financier du football français.

La DNCG au cœur de la vente du FC Nantes

Le dossier financier présenté par les futurs repreneurs suscite déjà des interrogations dans le football français. Eurosport révèle notamment que le montage prévoit plusieurs sources de financement, dont des prêts bancaires et un crédit-vendeur accordé par Waldemar Kita.

La DNCG devrait donc examiner avec attention l’origine des fonds, le niveau d’endettement du futur propriétaire et sa capacité à financer durablement le FC Nantes. Selon les informations d’Eurosport, l’instance pourrait demander des garanties permettant de couvrir les besoins du club sur trois saisons, pour un montant estimé entre 120 et 140 millions d’euros.

Un enjeu particulièrement sensible pour Nantes, dont les comptes ont régulièrement nécessité des apports importants de la part de Waldemar Kita ces dernières années.

La DNCG va faire barrage ?

Le contexte est d’autant plus important que la loi du 3 août 2026 relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel vient renforcer le cadre de contrôle du football professionnel français. Le texte a été définitivement adopté en juillet puis promulgué le 3 août.

Pour plusieurs acteurs interrogés par Eurosport, le dossier nantais pourrait ainsi constituer un premier test grandeur nature des nouvelles prérogatives accordées au contrôle financier du football professionnel.

La DNCG devra notamment s’assurer que le projet de reprise repose sur des financements suffisamment solides et transparents. Une source proche du dossier contactée par Eurosport résume la situation de manière particulièrement directe et inquiétante : « C’est remonté en très haut lieu. Elle va faire barrage ».

Le rachat de 100 millions d’euros encore loin d’être bouclé

Le projet porté par Paulo Tavares serait évalué autour de 100 millions d’euros, mais la transaction reste soumise à plusieurs étapes avant de pouvoir être finalisée.

Le dossier connaît d’ailleurs déjà une autre difficulté : le CSE du FC Nantes a rendu un avis défavorable au projet de cession. Cet avis ne suffit pas juridiquement à empêcher la vente, mais il ajoute une nouvelle pression autour de l’opération.

Pour le FC Nantes, l’enjeu est donc désormais clair : après avoir trouvé un accord avec Waldemar Kita, Phenix Sports Invest doit encore démontrer à la DNCG que son projet peut garantir la stabilité financière et sportive du club.