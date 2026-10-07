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FRANCE

OM : Maupay lâche une sortie hallucinante sur De Zerbi

Par William Tertrin - 7 Oct 2026, 17:00

Neal Maupay est revenu sans détour sur les méthodes de Roberto De Zerbi et sur la manière dont certains joueurs peuvent vivre une mise à l’écart au sein de l’OM.

Les méthodes de Roberto De Zerbi ont souvent fait parler lors de son passage à l’OM. Très exigeant à l’entraînement, l’entraîneur italien n’hésite pas à hausser le ton avec ses joueurs et à imposer une discipline stricte. Neal Maupay, qui avait pourtant souligné l’intensité et la passion de son coach lors de son arrivée à Marseille, a cette fois livré un témoignage beaucoup plus tranchant.

L’ancien attaquant de l’OM a notamment été interrogé sur sa relation avec Roberto De Zerbi, qui l’avait présenté comme son « fils ». Sa réponse ne laisse guère de place au doute : « Moi, fils de De Zerbi ? Je ne traite pas mes enfants comme ça. Après, chacun a sa manière, ses méthodes d’éducation. Quand vous venez à l’entraînement, que vos affaires sont posées dans un Algeco au fond du centre, que vous êtes tout seul à faire des tours de terrain et que vous n’avez pas accès à votre vestiaire, vous en souffrez. »

Une relation particulière avec De Zerbi

Une déclaration particulièrement forte, alors que la relation entre De Zerbi et certains de ses joueurs a déjà été au cœur de plusieurs épisodes tendus à l’OM. L’entraîneur italien avait lui-même défendu sa façon de travailler, assurant vouloir tirer le meilleur de ses joueurs et attendre d’eux un investissement total.

Ces propos de Neal Maupay viennent donc apporter un éclairage supplémentaire sur les méthodes très exigeantes de Roberto De Zerbi, dont la gestion du groupe marseillais a régulièrement suscité des débats.

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