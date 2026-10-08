ASSE : pluie de bonnes nouvelles avant Rodez

À quelques jours de retrouver la Ligue 2 face à Rodez, l’ASSE voit son groupe se renforcer avec le retour de nombreux internationaux à l’entraînement.

La trêve internationale touche à sa fin et les bonnes nouvelles s’accumulent pour Ian Cathro. Alors que l’ASSE retrouvera le championnat samedi soir avec la réception de Rodez à Geoffroy-Guichard, l’entraîneur stéphanois récupère progressivement ses internationaux.

Après les retours d’Augustine Boakye et Nadir El Jamali, plusieurs autres joueurs ont retrouvé leurs coéquipiers à L’Étrat. Sohaib Naïr, Kévin Pedro, Áron Csongvai, Irvin Cardona, Zuriko Davitashvili et Ben Old ont ainsi repris l’entraînement avec le groupe professionnel, comme publié par le club sur ses réseaux. De très bonnes nouvelles, signe qu’aucun n’est revenu avec des pépins.

Un groupe qui se complète avant Rodez

Ian Cathro avait anticipé cette situation en décalant la séance de mercredi soir afin de permettre aux derniers internationaux de rejoindre le Forez. Une décision qui porte donc ses fruits à l’approche de la huitième journée de Ligue 2.

L’ASSE dispose désormais d’un groupe beaucoup plus étoffé pour préparer cette rencontre importante. À date, les seuls indisponibles sont Jaber, Eymard, et Traoré. Un moindre mal pour Cathro et son staff.

Le staff stéphanois va désormais pouvoir travailler avec un effectif quasiment au complet et gérer les organismes après les différents rassemblements internationaux. Un vrai soulagement pour Ian Cathro, qui espère voir ses joueurs rapidement opérationnels pour le retour à la compétition.