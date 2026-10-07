ASSE : coup dur en vue avant Rodez ?

Leader de Ligue 2 après sept journées, l’ASSE pourrait voir ses poursuivants revenir dangereusement dans son sillage avant même de retrouver Rodez samedi soir.

La trêve internationale touche à sa fin et la Ligue 2 va reprendre ses droits ce week-end. Pour l’ASSE, leader avec 16 points après sept journées, cette huitième journée pourrait déjà mettre un peu plus de pression sur les épaules stéphanoises.

Les Verts ne joueront que samedi à 20 heures face à Rodez, à Geoffroy-Guichard. Un calendrier qui pourrait leur réserver une mauvaise surprise : plusieurs concurrents directs auront l’occasion de jouer avant eux et de réduire l’écart au classement.

Montpellier peut revenir à un point

Dès vendredi soir, Montpellier, quatrième avec 12 points, reçoit Grenoble. En cas de succès, les Héraultais grimperaient provisoirement à 15 points, à seulement une longueur de l’ASSE. Après leur match nul contre Reims lors de la précédente journée, les Montpelliérains auront donc une nouvelle occasion de mettre la pression sur le leader.

Mais Montpellier ne sera pas le seul danger. Reims, troisième avec 13 points, se déplacera à Nantes samedi après-midi. Une victoire permettrait aux Rémois de revenir provisoirement à hauteur des Stéphanois.

Le Red Star peut aussi doubler l’ASSE

Le scénario le plus gênant pour les Verts pourrait toutefois venir de Clermont. Deuxième avec 14 points, le Red Star se déplacera samedi à 14 heures et pourrait prendre provisoirement la tête de la Ligue 2 en cas de victoire.

L’ASSE connaîtra donc les résultats de ses principaux concurrents avant d’entrer sur la pelouse de Geoffroy-Guichard. Une situation qui pourrait transformer la réception de Rodez, actuellement 14e avec 7 points, en véritable rendez-vous sous pression.

Les Stéphanois disposent toutefois d’une marge intéressante : avec 16 points et une différence de buts de +11, ils conservent la première place après sept journées. Mais une nouvelle contre-performance, après le nul concédé à Metz (2-2), pourrait rapidement resserrer le haut du classement. Une chose est certaine : l’ASSE devra regarder derrière elle avant même de penser à Rodez.