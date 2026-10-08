ASSE : Cathro prépare de grosses surprises face à Rodez !

Après une longue trêve internationale, l’AS Saint-Étienne s’apprête enfin à retrouver la Ligue 2 avec la réception de Rodez, ce samedi. Mais Ian Cathro va devoir faire des choix importants pour composer son onze de départ. Entre des internationaux fatigués, des joueurs en pleine forme et plusieurs belles surprises lors du match amical contre Sion (5-1), l’entraîneur des Verts pourrait bien réserver quelques surprises à Geoffroy-Guichard !

L’heure de la reprise a sonné pour l’ASSE ! Après plusieurs semaines de coupure internationale, les Verts vont retrouver la compétition ce samedi face à Rodez. Une rencontre importante pour les hommes de Ian Cathro, qui espèrent poursuivre sur leur lancée après leur large victoire en amical contre le FC Sion (5-1).

Mais pour ce retour aux affaires, le technicien écossais va devoir résoudre un véritable casse-tête. Ces derniers jours, les internationaux stéphanois ont progressivement retrouvé le Forez, avec des états de fraîcheur très différents. Si aucun joueur n’est revenu blessé de sélection, certains ont énormément enchaîné pendant cette trêve.

C’est notamment le cas d’Irvin Cardona, qui a disputé l’intégralité des trois rencontres de Malte en Ligue des Nations. Ben Old a lui aussi été particulièrement sollicité avec la Nouvelle-Zélande, avec trois titularisations et un long voyage à digérer. Aron Csongvai, Adam Baallal et Zuriko Davitashvili ont également été mobilisés par leurs sélections, même si le Géorgien a surtout bénéficié d’entrées en cours de match.

De quoi pousser Cathro à revoir certains de ses plans ?

Ferreira, Ballo, Duffus… les grands gagnants de la trêve ?

Car pendant que certains internationaux accumulaient les minutes, d’autres joueurs ont profité de cette coupure pour marquer des points. Et la démonstration contre Sion (5-1) pourrait bien peser lourd dans les décisions du staff stéphanois.

En défense, Joao Ferreira a notamment livré une prestation très convaincante, ponctuée par un but. Son retour en forme pourrait inciter Ian Cathro à lui offrir une place dans le onze de départ, permettant ainsi à Ben Old ou Kévin Pedro de souffler. Maxime Bernauer pourrait alors être repositionné sur le côté gauche de la défense.

Devant, les performances de Ballo et Breum n’ont pas non plus échappé au staff. Très en vue face aux Suisses, les deux joueurs semblent avoir pris une longueur d’avance pour débuter contre Rodez.

Et que dire de Joshua Duffus ? L’attaquant a lui aussi montré de belles choses lors de cette rencontre amicale. Une prestation qui pourrait lui permettre de prétendre à une titularisation, notamment si Cathro décide de ménager Cardona ou Davitashvili.

Autant de solutions qui offrent de véritables alternatives à l’entraîneur des Verts, sans avoir à prendre de risques avec ses internationaux les plus sollicités.

Pedro, Boakye et Svetlin bien partis pour débuter !

À l’inverse, plusieurs joueurs devraient revenir de sélection avec suffisamment de fraîcheur pour prétendre à une place de titulaire.

C’est notamment le cas de Tamar Svetlin, qui n’a pas disputé la moindre minute avec la Slovénie. Mamour Ndiaye, resté sur le banc avec le Sénégal, devrait également être disponible dans de bonnes conditions.

De leur côté, Kévin Pedro et Augustine Boakye ont vécu une trêve particulièrement positive en fêtant leurs premières sélections, respectivement avec la République démocratique du Congo et le Ghana. Avec un temps de jeu raisonnable, les deux Stéphanois pourraient rapidement retrouver leur place dans les plans de Cathro.

Reste maintenant à savoir quels arbitrages effectuera le technicien écossais. Car si certains cadres semblent incontournables, l’enchaînement des rencontres internationales pourrait l’inciter à faire tourner davantage que prévu.

Une chose est certaine : face à Rodez, Ian Cathro dispose de plusieurs options pour composer une équipe compétitive. Et après les belles prestations de certains joueurs contre Sion, quelques titulaires habituels pourraient bien avoir du souci à se faire !