ASSE : arrivé cet été, il pourrait déjà créer la surprise !

La réception de Rodez, ce samedi (20h), pourrait réserver une belle surprise aux supporters de l’ASSE ! Alors que Ian Cathro doit composer avec plusieurs internationaux fatigués et l’absence probable de Mahmoud Jaber, un jeune talent arrivé cet été pourrait en profiter pour intégrer le groupe professionnel. Auteur d’une prestation prometteuse face au FC Sion (5-1), Elyes Dhaoui a marqué des points auprès de son entraîneur.

Après trois semaines de trêve internationale, l’AS Saint-Étienne s’apprête enfin à retrouver la Ligue 2 avec la réception de Rodez à Geoffroy-Guichard. Un rendez-vous important pour les hommes de Ian Cathro, qui pourraient présenter quelques nouveaux visages dans leur groupe.

Car pendant que plusieurs internationaux stéphanois défendaient les couleurs de leur sélection, certains jeunes de la réserve ont eu l’occasion de s’entraîner avec les professionnels. Une opportunité particulièrement bien saisie par Elyes Dhaoui, arrivé dans le Forez au début du mois de septembre.

Le milieu tunisien de 18 ans a notamment profité du match amical contre le FC Sion, remporté largement par les Verts (5-1), pour montrer toute l’étendue de son potentiel. Une prestation qui pourrait bien lui ouvrir les portes du groupe professionnel dès ce week-end !

Dhaoui a impressionné Cathro face au FC Sion !

Titularisé dans l’entrejeu aux côtés de Maxime Bernauer, Elyes Dhaoui a disputé 73 minutes face aux Suisses. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le jeune Stéphanois n’a pas laissé passer sa chance !

Actif dans l’entrejeu, le Tunisien s’est notamment illustré sur une belle action offensive. Après avoir éliminé son adversaire, il a trouvé Thierno Ballo, dont le centre a permis à João Ferreira de se procurer une occasion.

Quelques minutes plus tard, Dhaoui est même passé tout près de son premier but sous le maillot des Verts. Sur corner, sa tête a été sauvée sur la ligne par un défenseur suisse.

Deux actions prometteuses qui viennent récompenser son investissement depuis son arrivée à L’Étrat. Ian Cathro a d’ailleurs expliqué avoir déjà observé le jeune milieu lors de plus d’une dizaine de séances avec les professionnels.

Recruté le 4 septembre dernier et sous contrat jusqu’en 2029, Dhaoui avait initialement été intégré à l’équipe réserve. Mais son expérience de 32 rencontres en première division tunisienne avec l’Olympique de Béja pourrait lui permettre de franchir plus rapidement que prévu un nouveau cap.

Jaber forfait, Baalal fatigué : une place se libère pour Dhaoui ?

Et les circonstances pourraient justement jouer en sa faveur ! Alors que Mahmoud Jaber poursuit sa reprise et ne devrait pas être disponible face à Rodez, Ian Cathro doit également surveiller l’état de fraîcheur d’Adam Baalal.

Le jeune Marocain revient d’une trêve internationale particulièrement intense avec les U20. Capitaine de sa sélection, il a accumulé 338 minutes en quatre rencontres, dont 68 lors du dernier match face à la Libye. Un enchaînement auquel s’ajoute la fatigue du voyage de retour.

De quoi inciter Cathro à ménager son milieu de terrain ce samedi ? C’est une possibilité qui pourrait directement profiter à Elyes Dhaoui.

Bien évidemment, la concurrence reste importante dans l’entrejeu stéphanois avec Maxime Bernauer, Aron Csongvai ou encore Tamar Svetlin. Mais le Tunisien a bénéficié de plusieurs semaines de travail avec le staff et semble avoir marqué des points pendant la trêve.

Une chose est certaine : Elyes Dhaoui fait partie des belles surprises de cette coupure internationale à l’ASSE. Et après avoir convaincu face au FC Sion, le jeune Tunisien pourrait désormais être récompensé par une première convocation dans le groupe professionnel pour affronter Rodez. Un joli signal envoyé aux jeunes talents du centre de formation stéphanois !