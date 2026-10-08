ASSE : neuf retours qui changent tout pour Cathro !

À quelques jours de la réception de Rodez, ce samedi (20h), Ian Cathro peut enfin avoir le sourire ! Après une longue trêve internationale, l’entraîneur de l’ASSE a récupéré une grande partie de ses joueurs partis en sélection. Et plusieurs Stéphanois reviennent avec le plein de confiance, certains ayant même inscrit des buts ou fêté leurs premières sélections. De quoi offrir de belles perspectives aux Verts avant leur retour à Geoffroy-Guichard !

La reprise approche enfin pour l’AS Saint-Étienne ! Après trois semaines de trêve internationale, les hommes de Ian Cathro vont retrouver la Ligue 2 ce samedi avec la réception de Rodez. Une rencontre importante pour les Verts, qui espèrent reprendre leur marche en avant devant leur public.

Et à l’approche de ce rendez-vous, les bonnes nouvelles s’accumulent à L’Étrat. Mercredi soir, pas moins de sept internationaux ont retrouvé l’entraînement collectif : Sohaib Naïr, Kévin Pedro, Áron Csongvai, Irvin Cardona, Zuriko Davitashvili, Mamour Ndiaye et Ben Old.

Des retours qui viennent s’ajouter à ceux d’Augustine Boakye et Nadir El Jamali, déjà présents depuis le début de semaine. De quoi permettre à Ian Cathro de retrouver une grande partie de son effectif et surtout de préparer plus sereinement le choc face aux Ruthénois.

Cardona et Old buteurs, Pedro et Naïr récompensés !

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que plusieurs Stéphanois ont profité de cette trêve internationale pour faire le plein de confiance !

Irvin Cardona a notamment trouvé le chemin des filets sous les couleurs de Malte, tandis que Ben Old s’est également illustré en inscrivant un but face au Japon avec la Nouvelle-Zélande. Deux belles performances qui pourraient permettre aux attaquants stéphanois de retrouver le Forez avec le sourire.

Mais les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là ! Sohaib Naïr et Kévin Pedro ont tous les deux vécu un moment particulièrement important dans leur carrière en honorant leurs premières sélections.

Le défenseur algérien a été titularisé face au Niger mardi, tandis que Pedro a découvert la sélection de la République démocratique du Congo contre l’Ouganda, avant de débuter la deuxième confrontation face au même adversaire.

De son côté, Zuriko Davitashvili a terminé son rassemblement avec une titularisation face à l’Irlande du Nord, tandis qu’Áron Csongvai a participé aux dernières minutes de la victoire de la Hongrie contre l’Ukraine.

Autant de motifs de satisfaction pour Ian Cathro, qui récupère des joueurs ayant vécu une trêve positive sur le plan individuel.

Cathro retrouve presque toutes ses armes pour Rodez !

Pour faciliter le retour de ses internationaux, le staff stéphanois avait d’ailleurs pris une décision particulière. La séance d’entraînement de mercredi a été décalée en soirée afin de permettre aux joueurs de rejoindre directement le groupe après leurs déplacements.

Une organisation qui témoigne de la volonté de Ian Cathro de préparer au mieux cette reprise. Car si les internationaux sont désormais revenus, tous ne présentent pas le même état de fraîcheur physique.

Certains ont énormément joué pendant cette trêve, à l’image de Cardona et Ben Old, tandis que d’autres ont bénéficié d’un temps de jeu plus limité. Le technicien écossais devra donc gérer les organismes avant de composer son onze de départ.

Mais une chose est certaine : ces retours offrent de nombreuses solutions supplémentaires à l’ASSE. En défense, Naïr, Pedro et Csongvai viennent renforcer les possibilités de Cathro. Sur le plan offensif, les retours de Cardona, Davitashvili et Old permettent également d’envisager plusieurs associations.

Sans oublier les joueurs qui ont profité de cette trêve pour marquer des points, notamment lors du large succès face au FC Sion (5-1) en match amical. Une concurrence qui pourrait pousser certains internationaux à rapidement retrouver leur meilleur niveau.

Avec un effectif qui se rapproche du complet et plusieurs joueurs en confiance après leurs performances en sélection, Ian Cathro dispose de sérieux arguments pour préparer la réception de Rodez. Reste maintenant à transformer toutes ces bonnes nouvelles en victoire samedi soir à Geoffroy-Guichard !