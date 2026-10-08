PSG : Luis Enrique reçoit enfin une excellente nouvelle avant Le Mans

Alors que le PSG devra composer sans Ousmane Dembélé et Nuno Mendes face au Mans, Luis Enrique vient de recevoir une nouvelle rassurante concernant Ferran Torres.

Le PSG n’aborde pas la réception du Mans avec toutes ses forces. Ousmane Dembélé et Nuno Mendes ont été autorisés à bénéficier de quelques jours de repos supplémentaires après la trêve internationale, tandis que d’autres joueurs restent sous surveillance à l’approche du rendez-vous de samedi.

Dans ce contexte, la situation de Ferran Torres apporte une véritable éclaircie à Luis Enrique. L’attaquant espagnol avait quitté prématurément le rassemblement de la Roja après l’apparition de douleurs à la cheville gauche. La Fédération espagnole avait alors expliqué que la persistance des symptômes avait conduit à privilégier son rétablissement.

Ferran Torres rassure le PSG

Les dernières nouvelles sont désormais plus encourageantes. Selon les informations d’Abdellah Boulma, Ferran Torres a retrouvé de bonnes sensations à l’entraînement. Les premiers signaux sont donc positifs pour l’attaquant parisien, même si le PSG devra encore évaluer sa situation avant de prendre une décision définitive concernant sa présence face au Mans.

Cette évolution est forcément appréciée par Luis Enrique. Ferran Torres représente une solution offensive importante pour le technicien espagnol et son éventuel retour tombe particulièrement bien alors que le PSG doit déjà gérer plusieurs absences ou incertitudes.

Une bonne nouvelle avant Le Mans

Le PSG retrouvera la Ligue 1 samedi soir avec la réception du Mans au Parc des Princes. Le coup d’envoi est programmé à 20h45, pour le compte de la sixième journée.

Dans un secteur offensif où les choix pourraient être plus limités qu’à l’accoutumée, le retour en forme de Ferran Torres pourrait donc offrir une option supplémentaire à Luis Enrique. Reste maintenant à savoir si l’Espagnol sera suffisamment remis pour intégrer le groupe parisien.

Après les forfaits et les incertitudes qui entourent le PSG, cette évolution concernant Ferran Torres constitue en tout cas une bonne nouvelle à 48 heures de la réception du Mans.