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FRANCE

ASSE Mercato : Cardona sort du silence sur son avenir avec un message très clair

Par William Tertrin - 9 Oct 2026, 06:00

Alors que son avenir avait alimenté les discussions après une saison 2025-2026 en demi-teinte, Irvin Cardona a été très clair sur ses intentions ce jeudi en conférence de presse.

Irvin Cardona veut regarder devant lui. Interrogé ce jeudi en conférence de presse avant la réception de Rodez, l’attaquant de l’ASSE a été amené à revenir sur les rumeurs qui avaient entouré son avenir lors du dernier mercato estival.

Le Stéphanois n’a pas cherché à alimenter les spéculations et a surtout insisté sur son bien-être dans le Forez. « C’est ce que les gens disent. Moi, j’ai toujours dit que j’étais bien ici et que jamais le club… L’année dernière, c’est l’année dernière », a-t-il expliqué en répondant à une question posée par notre correspondant Laurent Hess (La Voix des Verts).

« Je pense aujourd’hui à ce qui se passe maintenant »

Le message de Cardona est limpide : les difficultés ou les interrogations de la saison passée appartiennent désormais au passé. Le joueur préfère se concentrer sur son actualité avec les Verts et sur les objectifs du groupe. « Je pense aujourd’hui à ce qui se passe maintenant et je vais de l’avant. Je suis toujours aussi bien ici et je m’y plais beaucoup », a-t-il ajouté.

Une sortie qui vient donc mettre un peu de distance avec les bruits ayant entouré sa situation durant l’été. Après une saison 2025-2026 moins convaincante malgré des statistiques honorables (7 buts et 7 passes dé en 33 matchs de L2), l’ancien joueur d’Augsbourg avait pu voir son nom associé à des interrogations sur son avenir.

Aujourd’hui, le discours de l’attaquant est donc celui d’un joueur qui souhaite tourner la page et poursuivre l’aventure. D’autant que son début de saison 2026-2027 lui permet de repartir sur de nouvelles bases, avec un Cardona qui entend pleinement contribuer aux ambitions stéphanoises (4 buts et 4 passes dé en 7 matchs).

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