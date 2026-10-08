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FRANCE

ASSE : Ian Cathro annonce un énorme coup dur avant Rodez

Par William Tertrin - 8 Oct 2026, 16:00

Ian Cathro a fait le point sur son groupe avant la réception de Rodez, avec notamment un gros coup dur.

À deux jours de la réception de Rodez, Ian Cathro a apporté plusieurs précisions sur l’état de son groupe. Et si certaines nouvelles sont encourageantes, l’ASSE devra encore composer avec plusieurs absences pour cette rencontre de Ligue 2.

Le Cardinal forfait contre Rodez

Julien Le Cardinal ne sera pas disponible samedi. Le défenseur stéphanois a été touché musculairement lors du déplacement à Metz. Malgré une reprise sur le terrain, son retour est encore jugé trop juste par le staff.

« Il a pris un gros impact sur son muscle face à Metz. Il a repris le terrain, mais c’est trop juste pour ce week-end », a expliqué Ian Cathro.

Une absence importante pour les Verts, alors que Le Cardinal s’est installé comme un élément majeur de la défense stéphanoise depuis le début de la saison. Le capitaine devra donc encore patienter avant de retrouver la compétition.

Jaber encore trop juste

Autre joueur toujours indisponible : Mahmoud Jaber. Le milieu de terrain a repris une partie du travail avec le groupe ce matin, mais son retour n’est pas attendu dès ce week-end.

« Mahmoud Jaber a travaillé avec le groupe ce matin, mais son retour ne sera pas pour ce samedi », a précisé Cathro.

Une nouvelle étape positive pour l’international israélien, mais l’ASSE ne prendra aucun risque avec son retour.

Paalberg pourrait enchaîner avec la réserve

Enfin, Ian Cathro a évoqué le cas de Marten-Chris Paalberg, qui a disputé une bonne première période face à Sion lors du match amical remporté 5-1 par les Verts.

Le jeune attaquant pourrait désormais poursuivre sa montée en puissance avec la réserve afin d’accumuler du temps de jeu. « Il est probable que Marten Paalberg enchaîne avec la réserve après 45 bonnes premières minutes face à Sion », a indiqué l’entraîneur stéphanois.

À l’approche d’ASSE-Rodez, Cathro dispose donc de plusieurs motifs de satisfaction, mais devra encore patienter pour récupérer Le Cardinal et Jaber.

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