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ASSE : un nouveau sniper explose chez les Verts et hante la Ligue 2 

Par Bastien Aubert - 9 Oct 2026, 07:20
Augustine Boakye (ASSE)

Si Lucas Stassin a été prêté à Séville, un autre buteur surprenant a émergé dans les rangs de l’ASSE.

Le départ de Lucas Stassin aurait pu laisser un vide dans le secteur offensif de l’ASSE. Mais Augustine Boakye est en train de faire oublier cette absence.

Boakye, le nouveau sniper de l’ASSE

L’international ghanéen réalise un début de saison remarquable sous les ordres de Ian Cathro. Après sept journées de championnat, il compte déjà quatre buts et trois passes décisives. L’intéressé ne se contente plus de participer aux offensives stéphanoises : il les conclut également avec une efficacité impressionnante. Le Ghanéen a ainsi marqué lors de chacun de ses quatre derniers matches de championnat, inscrivant quatre buts sur cette période. Il a ainsi égalé, en seulement quatre rencontres, le nombre de buts qu’il avait marqué lors de ses 33 précédentes apparitions en Ligue 2 avec les Verts. Là où Boakye fait encore plus fort, c’est qu’il a converti 100% de ses tirs cadrés en buts ! Cette progression témoigne d’un joueur qui a franchi un cap.

Utilisé régulièrement par Ian Cathro, Boakye apporte de la percussion, de la créativité et surtout une menace constante dans les derniers mètres. Son efficacité devant le but devient un atout majeur pour une équipe qui nourrit de grandes ambitions cette saison. La réussite de Boakye s’inscrit dans une dynamique collective particulièrement positive. Avec 19 buts inscrits en sept journées, l’ASSE possède l’attaque la plus prolifique de Ligue 2 selon les chiffres communiqués dans ton texte. Le collectif stéphanois se distingue également par sa capacité à convertir ses occasions, avec un taux de réussite annoncé à 17,6 %. Ces statistiques illustrent la variété des solutions offensives dont dispose Ian Cathro. Même après le départ de Stassin, les Verts continuent de trouver des solutions pour faire trembler les filets. Mais Boakye n’est pas le seul à tirer son épingle du jeu.

Cardona, le distributeur en chef de l’ASSE

Irvin Cardona joue lui aussi un rôle essentiel dans cette réussite. Avec cinq passes décisives, l’attaquant maltais est présenté comme le meilleur passeur du championnat depuis le début de la saison. Il se montre également précieux dans la construction des occasions, notamment grâce à ses transmissions qui précèdent immédiatement la dernière passe. Cardona en a déjà délivré 17 dans cette situation, soit le deuxième meilleur total derrière Ilyes Housni, de l’AS Nancy-Lorraine, qui en compte 23. Cette capacité à créer des occasions permet à Boakye de profiter d’un approvisionnement régulier. Les deux joueurs forment ainsi une association particulièrement productive, qui contribue largement au rendement offensif stéphanois.

Le prêt de Lucas Stassin à Séville avait soulevé des interrogations chez les supporters de l’ASSE. Le Belge avait marqué lors de sa première apparition avec le club espagnol, alimentant les regrets autour de son départ. Mais Boakye est en train d’apporter une réponse sur le terrain. Sans prétendre remplacer à lui seul Stassin, le Ghanéen démontre que l’ASSE possède d’autres armes offensives. Son rendement actuel, associé à la créativité de Cardona, permet aux Verts de maintenir une attaque particulièrement performante. Le véritable enjeu sera désormais de tenir ce rythme sur la durée. Les adversaires vont progressivement adapter leur défense à Boakye, et l’ASSE devra conserver sa capacité à créer des occasions même lorsque son buteur sera davantage surveillé. Pour l’instant, le nouveau sniper des Verts est lancé. Et la Ligue 2 est prévenue.

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