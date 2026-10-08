ASSE : pluie de bonnes nouvelles à Rodez avant d’affronter les Verts

L’ASSE reçoit Rodez ce samedi à Geoffroy-Guichard pour la 8e journée de Ligue 2. Avant ce rendez-vous face au leader, le RAF arrive avec un effectif quasiment au complet.

L’ASSE s’apprête à retrouver la Ligue 2 après trois semaines de trêve internationale. Leaders du championnat avec 16 points après sept journées, les Verts accueillent Rodez samedi à 20 heures dans le Chaudron.

Et du côté ruthénois, les nouvelles sont plutôt bonnes avant d’affronter l’ASSE. Un seul joueur manque encore à l’appel : Hermann Tebily. L’attaquant poursuit sa récupération après une rupture des ligaments croisés d’un genou, comme le rapporte Centre Presse Aveyron.

Braat et Sylla disponibles face à l’ASSE

Rodez pourra en revanche compter sur plusieurs retours importants. Quentin Braat, pire cauchemar des Verts, a repris après sa blessure au mollet. Le gardien a notamment été titularisé lors du match amical contre l’Inter Escaldes, même s’il a été ménagé lors des séances collectives des mercredi 7 et jeudi 8 octobre.

Autre renfort pour le RAF : Mohamed Sylla est désormais disponible après une période de réathlétisation depuis son arrivée cet été. L’ancien défenseur central de Bourg-en-Bresse pourrait ainsi effectuer ses grands débuts officiels sous le maillot ruthénois contre l’ASSE.

Rodez se présentera donc avec un groupe largement fourni pour tenter de contrarier les plans des Verts. Ce n’est pas vraiment le cas de l’ASSE, qui devra se passer de Le Cardinal, Jaber, Eymard ou encore Traoré.