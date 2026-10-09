Si l’ASSE flambe cette saison dans le domaine offensif, sa défense semble clairement identifié en défense.

L’ASSE a retrouvé des couleurs cette saison, notamment grâce à son efficacité offensive. Mais tout n’est pas encore parfait chez les Verts.

Le Cardinal, premier coup dur à l’ASSE

Après sept journées de championnat, les Stéphanois restent ambitieux mais plusieurs indicateurs invitent à la prudence. Dominique Rocheteau avait récemment pointé les limites défensives de l’équipe. Et l’absence de Julien Le Cardinal pourrait compliquer encore un peu plus la tâche de Ian Cathro.

C’est le principal coup dur pour l’entraîneur stéphanois. Le capitaine des Verts ne sera pas disponible pour affronter Rodez, samedi 10 octobre à 20 heures. Touché au muscle après un gros impact lors du déplacement à Metz, il a repris le travail sur le terrain, mais reste trop juste pour cette rencontre.

Mahmoud Jaber sera également absent, malgré une reprise partielle avec le groupe. Ian Cathro devra donc composer sans deux joueurs importants pour préparer la huitième journée de Ligue 2. La perte de Le Cardinal est particulièrement sensible. Son expérience et son leadership comptent dans une défense qui doit encore gagner en régularité.

Les Verts, cancres de L2 dans l’alignement !

Si l’ASSE se montre séduisante dans le secteur offensif, une donnée statistique attire également l’attention : les Verts ont été signalés 28 fois en position de hors-jeu depuis le début de la saison, soit le total le plus élevé de Ligue 2 ! Cette statistique ne désigne pas directement une faiblesse défensive. Elle souligne plutôt un problème possible de coordination dans les appels, de timing ou de maîtrise de la profondeur. À l’inverse, Montpellier n’aurait encore jamais été signalé hors-jeu. Un contraste qui illustre deux approches différentes, même si cette seule donnée ne suffit pas à établir une hiérarchie entre les deux équipes.

Le casse-tête est donc total pour Cathro, qui devra trouver une solution pour endiguer cette limite sans son capitaine et commandant de défense. Le travail de Zoumana Camara à Montpellier peut servir de point de repère dans la recherche d’une organisation cohérente. Mais le coach de l’ASSE devra surtout trouver les solutions adaptées aux qualités de son propre groupe.

La rencontre de samedi permettra de mesurer la capacité des Verts à surmonter ce cap. Après une trêve internationale, l’ASSE voudra reprendre le championnat avec un résultat positif devant son public. On peut faire confiance à l’attaque stéphanoise pour mettre le feu.