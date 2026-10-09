De retour dans le groupe du FC Nantes pour le choc contre le Stade de Reims (samedi, 14h), Killian Corredor ne devrait pas débuter la rencontre.

Le FC Nantes retrouve enfin la compétition après trois semaines de trêve. Les Canaris accueillent le Stade de Reims samedi à 14h pour la huitième journée de Ligue 2, avec l’objectif de poursuivre leur remontée au classement. Mais malgré plusieurs retours attendus, Grégory Poirier doit encore composer avec quelques incertitudes offensives.

Corredor de retour mais pas titulaire ?

C’est une bonne nouvelle pour les Canaris : Killian Corredor a retrouvé le groupe après avoir été éloigné des terrains en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. L’attaquant du FC Nantes a même pu reprendre la compétition lors du match amical contre Lorient durant la trêve. Mais son retour ne signifie pas nécessairement qu’il est prêt à enchaîner immédiatement avec une titularisation. Selon John Baltimore, fervent supporter nantais, Corredor revient encore de blessure et pourrait manquer de rythme pour débuter contre Reims. Le staff du FC Nantes pourrait donc choisir de le ménager et de lui offrir du temps de jeu en cours de rencontre, en fonction du scénario.

L’absence de Mathieu Cafaro constitue un autre problème pour Poirier. Le joueur souffre d’une lésion aux quadriceps et ne sera pas disponible pour la réception rémoise. Pour compenser ce forfait, on pourrait imaginer une animation offensive remaniée, avec Thomas Robinet seul en pointe, Ignatius Ganago sur le côté gauche et Dehmaine Tabibou à droite. Cette configuration permettrait aux Nantais de conserver une présence dans la profondeur tout en donnant davantage de liberté à leurs joueurs de couloir. Il ne s’agit toutefois que d’une hypothèse.

Poirier veut construire un véritable collectif au FC Nantes

En conférence de presse, l’entraîneur du FC Nantes a rappelé que son objectif restait de trouver la meilleure association possible entre ses joueurs et de renforcer les automatismes : « Je reste dans un des objectifs, qui est le mien depuis le début, à savoir associer de bons joueurs et créer un collectif. Il faut du temps parfois, des automatismes. Les deux matchs qu’on a pu faire ont pu servir pour avancer dans l’aspect collectif et les animations, que ce soit sur l’aspect défensif ou offensif. »

Cette période sans compétition a permis au staff de travailler plus en profondeur, notamment sur les mouvements offensifs et la coordination entre les lignes. Le retour de Corredor offre une solution supplémentaire, mais le coach devra décider s’il est préférable de l’intégrer progressivement ou de prendre le risque de le lancer d’entrée. La réception de Reims représente un test important pour le FC Nantes, dans un stade de la Beaujoire où devrait fleurir quelques banderoles au sujet du processus de vente engagé autour de Paulo Tavares.