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FRANCE

PSG : le couperet tombe pour quatre joueurs avant Le Mans

Par Wladimir DELCROS - 10 Oct 2026, 12:23
PSG : le couperet tombe pour quatre joueurs avant Le Mans

Luis Enrique a retenu un groupe de 21 joueurs pour la réception du Mans, ce soir à 20h45. Senny Mayulu et Alessandro Longoni s’ajoutent aux absences déjà annoncées, tandis que deux Parisiens effectuent leur retour.

Mayulu blessé, Longoni non convoqué

La liste parisienne apporte deux éléments nouveaux à quelques heures de la rencontre. Senny Mayulu est forfait en raison d’une blessure, dont la nature et la durée d’indisponibilité n’ont pas été précisées. Alessandro Longoni ne figure pas non plus parmi les 21 joueurs convoqués par Luis Enrique.

On vous en parlait dans notre précédent point sur la préparation du PSG : Ousmane Dembélé et Nuno Mendes devaient être laissés au repos. Leur absence est désormais confirmée. L’entraîneur parisien devra donc composer sans quatre éléments, même si les situations diffèrent entre repos, blessure et choix sportif.

Fabian Ruiz et Ndjantou font leur retour

La publication du groupe réserve également deux bonnes nouvelles. Fabian Ruiz retrouve les joueurs convoqués, tout comme Quentin Ndjantou. Ces retours offrent des solutions supplémentaires à Luis Enrique, qui devrait profiter de la réception du Mans pour répartir les temps de jeu et préserver certains cadres.

Warren Zaïre-Emery est bien disponible pour cette rencontre. C’est également le cas de Ferran Torres, annoncé dans le groupe par Foot Mercato. Le PSG se présente ainsi avec un effectif suffisamment fourni pour procéder à plusieurs changements sans bouleverser totalement son équipe.

Manchester City pèse déjà sur les choix

Cette gestion intervient à quelques jours du rendez-vous européen face à Manchester City. Dans cette perspective, Luis Enrique préfère manifestement ne prendre aucun risque avec Dembélé et Nuno Mendes. La réception du Mans lui permet aussi de relancer Fabian Ruiz et de donner une place à Quentin Ndjantou dans la rotation.

Le technicien espagnol conserve néanmoins plusieurs joueurs importants dans son groupe, à l’image de Zaïre-Emery. Paris ne procède donc pas à une revue d’effectif complète, mais à une gestion ciblée des organismes. Entre les absences prévues de Dembélé et Mendes, le forfait de Mayulu et la non-convocation de Longoni, le groupe actualisé confirme que le choc contre Manchester City occupe déjà une place dans les décisions parisiennes.

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