FC Barcelone : le verdict est tombé pour Raphinha avant le PSG !

Touché à la cuisse pendant la trêve internationale, Raphinha va manquer les prochains rendez-vous du FC Barcelone. Joan Laporta a toutefois donné des nouvelles rassurantes concernant sa présence face au PSG, le 20 octobre en Ligue des Champions.

Laporta rassure pour le choc contre le PSG

Le FC Barcelone a tremblé pour Raphinha. L’ailier brésilien a ressenti une gêne à la cuisse avec sa sélection durant la trêve internationale et ne sera pas en mesure de participer à la rencontre de Liga face à Getafe, programmée ce samedi à 18h30.

On vous en parlait vendredi : Raphinha devait déclarer forfait contre Getafe et Galatasaray. Le dossier a depuis évolué et Joan Laporta s’est montré optimiste pour le rendez-vous suivant, particulièrement attendu par le club catalan.

« Les médecins nous disent que Raphinha sera disponible pour Paris », a annoncé le président du Barça dans des propos relayés par Foot Mercato. Sauf nouveau contretemps, le joueur de 29 ans devrait donc pouvoir tenir sa place contre le PSG le 20 octobre en Ligue des Champions.

Le Barça agacé par les trêves internationales

Si les nouvelles sont plutôt rassurantes à moyen terme, Laporta n’a pas caché son agacement. Le dirigeant blaugrana estime que les rassemblements internationaux pénalisent les clubs, régulièrement contraints de récupérer des joueurs diminués ou blessés.

« En tant que club, nous essayons de faire comprendre aux instances internationales que ces interruptions nous causent des préjudices », a déploré le président barcelonais. Le Barça ne prendra toutefois aucun risque avec l’un de ses éléments les plus décisifs, dans une période déjà chargée.

En parallèle de ce dossier médical, la maison catalane continue de sécuriser certains membres de son organisation, avec la prolongation officialisée de Xavi Espart.

Officiel : Xavi Espart prolonge au FC Barcelone. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2108262610445430911

Un retour très attendu au regard de ses chiffres

L’absence de Raphinha constitue forcément un coup dur pour le FC Barcelone. Depuis le début de la saison, le Brésilien marche sur l’eau avec 14 buts et 3 passes décisives en seulement 8 rencontres toutes compétitions confondues. Des statistiques qui témoignent de son poids considérable dans le secteur offensif catalan.

Son forfait contre Getafe est désormais acté et sa récupération sera suivie avec attention dans les prochains jours. Mais l’échéance parisienne laisse suffisamment de temps au staff médical pour préparer son retour. À en croire Laporta, les planètes semblent désormais alignées pour revoir Raphinha lors du choc européen face au PSG.