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FRANCE

PSG : DjakSparo va faire monter la température au Parc pour Le Mans

Par Wladimir DELCROS - 10 Oct 2026, 15:09
PSG : DjakSparo va faire monter la température au Parc pour Le Mans

Le Parc des Princes va prendre des airs de salle de concert à l’occasion de PSG-Le Mans. L’artiste DjakSparo a annoncé qu’il se produirait devant les supporters parisiens avec deux morceaux à son programme.

Deux titres interprétés au Parc des Princes

Le rendez-vous est pris pour les supporters du PSG. Présent au Parc des Princes ce samedi soir à l’occasion de la rencontre face au Mans, DjakSparo doit se produire dans l’enceinte parisienne. L’artiste a lui-même annoncé qu’il interpréterait « Pangor » et « Magique » devant le public rouge et bleu.

L’information a été relayée par ActuFoot sur X. En revanche, aucune précision supplémentaire n’a été communiquée concernant l’horaire exact de la prestation ou sa place dans le programme de la soirée.

Une animation supplémentaire pour les supporters

Cette prestation doit accompagner la soirée des supporters parisiens autour de PSG-Le Mans. Avec deux chansons annoncées, DjakSparo dispose d’un programme déjà défini pour sa venue dans la capitale. Une manière d’apporter une touche musicale à l’événement, au-delà de la rencontre disputée sur la pelouse.

Le choix de « Magique » n’est évidemment pas anodin dans une enceinte où les chants et les animations occupent une place importante les soirs de match. Le Parc reste au cœur de nombreux projets liés à l’atmosphère, à l’image de ce DJ parisien désireux de renouveler l’ambiance dans le stade du PSG.

Le Parc, théâtre d’une soirée particulière

Pour DjakSparo, cette apparition offre surtout une exposition particulière. Se produire au Parc des Princes devant les fans du club de la capitale ne ressemble pas à une scène traditionnelle : la musique s’inscrit ici dans une soirée entièrement tournée vers le PSG et son rendez-vous avec Le Mans.

L’enceinte parisienne, dont l’histoire accompagne celle du club depuis plusieurs décennies, va donc accueillir une parenthèse musicale. Le public parisien pourra entendre deux morceaux avant de se concentrer pleinement sur le terrain.

Un programme encore partiellement gardé au chaud

En l’absence d’autres détails, il faudra attendre la soirée pour connaître les conditions précises de cette prestation. Sa durée, son emplacement dans le déroulé de l’événement et les éventuelles animations qui l’accompagneront n’ont pas été indiqués.

Une certitude demeure néanmoins : DjakSparo sera bien présent au Parc et les titres « Pangor » et « Magique » figurent au programme. La soirée de PSG-Le Mans débutera ainsi sous une tonalité musicale pour les supporters rouge et bleu.

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