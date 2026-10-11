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RC Lens : le verdict est tombé pour M’Bala Nzola

Par Wladimir DELCROS - 11 Oct 2026, 11:47
RC Lens : le verdict est tombé pour M’Bala Nzola

Après une saison 2025-2026 décevante en Italie, M’Bala Nzola espère enfin retrouver les terrains. L’ancien attaquant du RC Lens vient de recevoir un premier signal encourageant avec Cagliari.

Une longue attente depuis son départ de Lens

Prêté au RC Lens lors de la saison 2024-2025, M’Bala Nzola peine depuis à retrouver de la continuité. De retour à la Fiorentina au terme de son passage en Artois, l’international angolais a encore enchaîné deux prêts durant le dernier exercice.

L’attaquant de 30 ans a d’abord évolué sous les couleurs de Pise jusqu’en janvier, inscrivant trois buts. Il a ensuite rejoint Sassuolo, où il n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise. Un bilan décevant qui l’a poussé à donner une nouvelle orientation à sa carrière cet été.

Nzola a ainsi quitté définitivement la Fiorentina pour s’engager librement avec Cagliari. Mais son arrivée tardive, au début du mois de septembre, a retardé ses débuts. En manque de rythme et de condition physique, l’ancien Lensois n’a encore disputé aucune rencontre officielle avec sa nouvelle équipe.

Un premier but pour relancer la machine

La trêve internationale lui a toutefois permis de franchir une étape importante. Selon les informations de Lensois.com, Nzola a inscrit son premier but avec Cagliari lors d’un match amical disputé à Madrid contre le Rayo Vallecano.

La rencontre s’est terminée sur un score nul (1-1), avant une victoire du club sarde aux tirs au but. Au-delà du résultat, cette réalisation constitue une bonne nouvelle pour un joueur resté plusieurs semaines à l’écart afin de retrouver une condition physique suffisante.

Une première apparition contre la Juventus ?

Ce retour en forme a déjà une conséquence concrète. M’Bala Nzola figure dans le groupe de 26 joueurs retenu pour la réception de la Juventus, programmée ce dimanche soir. Il pourrait donc effectuer ses grands débuts officiels avec Cagliari face à l’un des poids lourds de Serie A.

Le contexte est plutôt favorable puisque Cagliari réalise un excellent début de championnat. Le club occupe la quatrième place avec 12 points pris en cinq journées. Nzola devra désormais profiter de la concurrence et des éventuelles minutes accordées pour se faire une place dans la rotation offensive.

Une occasion de tourner la page

Cette convocation marque un premier tournant après plusieurs mois compliqués. Lors de son passage à Lens, l’attaquant avait également connu une relation parfois tendue avec Will Still, qui avait notamment raconté une conversation musclée avec son joueur.

Son but en amical ne règle pas encore toutes les questions, mais il lui permet de se rapprocher d’un retour à la compétition. Face à la Juventus, Nzola pourrait enfin lancer officiellement son aventure avec Cagliari et refermer une traversée du désert entamée après son départ du RC Lens.

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