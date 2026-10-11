RC Lens : Bollaert n’a pas encore totalement fait le plein

Le RC Lens retrouvera la Ligue des Champions à Bollaert-Delelis mardi face au Sporting Portugal. À deux jours de la rencontre, le club artésien a remis en vente les dernières places disponibles pour ce premier rendez-vous européen à domicile de la saison.

Les dernières places remises en vente

La Ligue des Champions s’apprête à revenir à Bollaert-Delelis. Le RC Lens recevra le Sporting Portugal mardi 13 octobre à 18h45, à l’occasion de son premier match à domicile dans cette édition 2026-2027. La billetterie n’affiche pas encore totalement complet puisque quelques centaines de places ont été remises en vente.

D’après les informations de Lensois.com, les billets encore accessibles sont tous situés en tribune Lepagnot, aux niveaux 1, 3 et 4. Le Racing a relayé l’ouverture de cette ultime vente sur ses réseaux sociaux ce dimanche.

Lens veut confirmer son succès à Prague

Cette rencontre doit permettre aux Sang et Or de confirmer leur bon départ européen. Le mois dernier, les Lensois se sont imposés à Prague au terme d’un match spectaculaire (2-3). Ils tenteront désormais d’enchaîner devant leur public contre une formation du Sporting issue du chapeau 2 lors du tirage au sort.

Dans ce contexte, le soutien de Bollaert pourrait une nouvelle fois peser. Le stade lensois s’apprête à retrouver l’atmosphère particulière des soirées de Ligue des Champions, avec un horaire avancé fixé à 18h45. Le Racing aura néanmoins besoin d’afficher davantage de maîtrise pour éviter de s’exposer face à son adversaire portugais.

Le plan de Yannick Cahuzac pour stopper l’hémorragie défensive du RC Lens : fin du pressing désordonné, bloc compact et efforts ciblés. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2108463927096975678

Un rendez-vous important pour le Racing

La question de l’équilibre défensif accompagne justement la préparation de ce rendez-vous. Nommé à la mi-septembre, Yannick Cahuzac a profité de la trêve pour travailler sur un bloc plus compact et des efforts mieux ciblés, selon les éléments relayés par ActuL1_. Un chantier important avant d’affronter le Sporting.

Ce retour de la C1 intervient également dans une période où plusieurs Lensois ont récemment été mis à l’honneur, comme le rappelle notre article consacré aux deux joueurs récompensés. Après avoir ramené trois points de Prague, le RC Lens dispose désormais d’une belle occasion de renforcer sa position devant ses supporters.

Bollaert attend sa première soirée européenne

La remise en vente de ces quelques centaines de billets constitue la dernière possibilité d’assister à cette première affiche européenne de la saison dans l’antre artésienne. Les places sont disponibles sur la billetterie en ligne du club, dans la limite des disponibilités. Le Racing peut désormais espérer un Bollaert-Delelis plein pour accueillir le Sporting Portugal.