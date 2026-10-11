RC Lens : coup dur pour le Sporting avant Bollaert

Le Sporting Portugal devra se présenter à Bollaert-Delelis sans Rodrigo Zalazar, touché à la cuisse gauche. Une absence notable pour les Portugais, qui viennent pourtant de retrouver le chemin de la victoire avant de défier le RC Lens mardi en Ligue des Champions.

Zalazar forfait face au RC Lens

Le Sporting Portugal a laissé une plume dans sa victoire décrochée sur le terrain de Braga (1-3). Entré en jeu et buteur lors de cette rencontre, Rodrigo Zalazar s’est blessé à la cuisse gauche. Le milieu offensif est désormais annoncé forfait pour le déplacement à Lens, selon les informations de Lensois.com.

Cette défection tombe mal pour le club lisboète. Zalazar avait également trouvé le chemin des filets lors du succès contre Galatasaray (3-1) en Ligue des Champions. Son efficacité récente en faisait une option précieuse, notamment pour apporter du danger en cours de match.

Le Sporting s’est relancé à Braga

Avant sa venue en Artois, le Sporting avait besoin de se rassurer. Resté sur deux matches nuls consécutifs en championnat, le club portugais a renoué avec la victoire à Braga malgré une ouverture du score adverse. Les remplaçants ont alors fait basculer la rencontre.

Passé par l’OM, Luis Suárez a participé au réveil lisboète, tout comme Zalazar. Cette victoire à l’extérieur confirme les ressources offensives du prochain adversaire lensois, même si la blessure de l’international uruguayen réduit désormais les possibilités de son entraîneur.

Cahuzac travaille sur l’équilibre lensois

Du côté du Racing, cette absence ne changera pas la priorité du moment. Nommé à la mi-septembre, Yannick Cahuzac a profité de la trêve pour travailler sur l’organisation défensive des Sang et Or. L’ancien milieu veut notamment mettre fin au pressing désordonné, avec un bloc plus compact et des efforts mieux ciblés.

Yannick Cahuzac veut stopper l’hémorragie défensive du RC Lens avec un bloc compact, la fin du pressing désordonné et des efforts mieux ciblés. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2108463927096975678

Face à une formation capable de renverser rapidement un match, la discipline collective sera essentielle. Même privé de Zalazar, le Sporting conserve plusieurs arguments pour sanctionner les pertes de balle et les espaces laissés entre les lignes.

Ioannidis de retour dans le viseur des Lensois

Le public de Bollaert-Delelis retrouvera par ailleurs un visage familier. Fótis Ioannidis, ancien attaquant du Panathinaïkos, figure dans les rangs portugais. Le Grec avait marqué contre le RC Lens lors du barrage de Ligue Conférence disputé en août 2024.

Le Sporting visera une deuxième victoire consécutive en Ligue des Champions après son succès contre Galatasaray. Le Racing bénéficie donc d’un coup de pouce avec le forfait de Zalazar, mais il devra encore contenir Ioannidis et les autres forces offensives lisboètes pour en profiter pleinement.