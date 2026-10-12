Si le mercato hivernal est encore loin, le PSG creuse déjà trois pistes du côté de Madrid.

Le PSG n’attend pas l’hiver pour préparer ses prochaines opérations. Alors que le mercato de janvier est encore à plusieurs mois, le club parisien étudierait déjà plusieurs profils susceptibles de renforcer l’effectif de Luis Enrique. Et une destination se détacherait dans les premières rumeurs : Madrid.

Barrios, le renfort technique au milieu

Selon PSG Inside Actus, trois joueurs de l’Atlético figureraient dans les réflexions parisiennes. Trois profils différents, mais un même obstacle potentiel : convaincre les dirigeants madrilènes de laisser partir des éléments importants de leur effectif.Le premier nom évoqué est celui de Pablo Barrios. Le milieu espagnol s’est imposé progressivement à l’Atlético grâce à sa qualité technique, sa mobilité et sa capacité à accompagner les offensives. Son profil pourrait intéresser le PSG, qui chercherait à disposer de davantage de solutions dans l’entrejeu. Barrios est capable de participer à la construction, de conserver le ballon sous pression et de se projeter vers l’avant.

Des qualités qui pourraient correspondre aux exigences de Luis Enrique. Mais le dossier s’annonce compliqué. L’Atlético n’a aucune raison de faciliter le départ d’un joueur considéré comme important pour son avenir, surtout vers un concurrent européen. Le deuxième joueur cité est Marc Pubill. Le défenseur espagnol présente un profil polyvalent, puisqu’il peut évoluer sur le côté droit comme dans l’axe. Cette capacité à occuper plusieurs postes pourrait représenter un atout pour Luis Enrique, qui apprécie les joueurs capables de s’adapter à différentes configurations tactiques. Le PSG aurait déjà manifesté de l’intérêt pour lui lors du précédent mercato. Toutefois, l’Atlético aurait fermé la porte à son départ à la fin de l’été. Rien ne permet donc d’affirmer que les négociations reprendront en janvier, mais son nom reste associé aux réflexions parisiennes.

Deux recrues plutôt que trois au PSG cet hiver ?

Troisième joueur évoqué : Álex Baena. L’Espagnol est réputé pour sa vision du jeu, sa qualité de passe et sa capacité à créer des décalages dans les derniers mètres. Son profil pourrait apporter une solution supplémentaire à Paris dans les zones offensives. Mais cette piste semble, elle aussi, difficile à concrétiser. L’Atlético devrait se montrer exigeant pour envisager le départ de l’un de ses joueurs, tandis que le PSG devra arbitrer ses besoins et ses moyens. À ce stade, aucune arrivée de Baena n’est confirmée. Il fait partie des noms cités par PSG Inside Actus, sans qu’un accord ou une négociation avancée ait été annoncé.

Malgré ces trois pistes, le PSG ne devrait pas multiplier les opérations sans distinction. Selon PSG Inside Actus, la tendance serait plutôt à un mercato ciblé, avec un défenseur et un milieu de terrain recherchés en priorité. L’objectif serait de renforcer deux secteurs précis sans bouleverser l’équilibre de l’effectif. Cette stratégie permettrait à Luis Campos de concentrer ses efforts sur les profils jugés les plus utiles par Luis Enrique. Reste à savoir quels dossiers seront réellement activés. Les trois joueurs évoqués évoluent à l’Atlético, un club qui n’a aucune raison de brader ses éléments à un concurrent européen.