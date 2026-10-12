La victoire du PSG contre Le Mans en L1 (3-1) n’a pas apporté des garanties suffisantes pour bien préparer le choc contre Manchester City en Ligue des Champions (mercredi, 21h).

Le PSG a battu Le Mans (3-1), samedi, mais cette victoire n’a pas dissipé tous les doutes avant le déplacement à Manchester City, mercredi en Ligue des champions. Entre les limites de certains remplaçants, les fragilités défensives et les interrogations autour de plusieurs jeunes joueurs, Luis Enrique a encore du travail avant ce choc européen.

Les remplaçants du PSG pas au niveau ?

La victoire contre Le Mans n’a pas convaincu Maxime Chanot. Sur RMC Sport, le consultant a notamment remis en question la profondeur de l’effectif parisien et la capacité des joueurs de rotation à maintenir le niveau attendu : « La qualité des remplaçants… C’est insuffisant quand tu t’appelles le PSG. Luis Enrique a réussi son pari ce soir, mais ce n’est pas normal qu’il soit obligé de s’appuyer sur ses “fantastiques” pour battre un promu comme Le Mans. » Le constat est sévère, mais il soulève une vraie question avant un rendez-vous de cette importance : le PSG peut-il faire tourner son effectif sans perdre trop de maîtrise et d’efficacité ? Face au Mans, les Parisiens ont certes gagné 3-1, mais ils ont aussi concédé l’égalisation avant que les entrants ne contribuent à reprendre l’avantage. Khvicha Kvaratskhelia et plusieurs cadres ont ainsi été sollicités pour sécuriser le résultat.

La charnière centrale a également laissé des interrogations. Sans s’effondrer, Lucas Hernandez et Ilya Zabarnyi n’ont pas affiché une sérénité totale dans certaines séquences. Hernandez reste apprécié pour son engagement et son agressivité, mais quelques choix défensifs ont semblé manquer de lucidité, notamment sur le but manceau. Le Français peut apporter de l’intensité, mais il devra se montrer plus rigoureux face à une attaque de la qualité de celle de Manchester City. Zabarnyi, de son côté, n’a pas livré une mauvaise prestation. Il est toutefois difficile de considérer ce seul match comme une preuve qu’il peut déjà remplacer Marquinhos avec les mêmes garanties dans les grands rendez-vous européens. Face à City, la moindre erreur de placement ou de relance pourrait coûter beaucoup plus cher.

Beraldo est-il vraiment une sentinelle ?

Lucas Beraldo a lui aussi suscité des réserves. Le Brésilien découvre de nouvelles responsabilités et doit encore progresser dans sa maîtrise technique lorsqu’il est placé dans un rôle inhabituel. Son déchet avec le ballon contre Le Mans a notamment été pointé du doigt. L’adaptation à un nouveau poste demande du temps, mais le calendrier parisien ne laisse pas beaucoup de marge. Luis Enrique devra donc décider s’il maintient Beraldo dans cette configuration ou s’il privilégie une solution plus expérimentée pour sécuriser la défense du PSG.

Les jeunes joueurs n’ont pas échappé aux critiques. Dro Fernández possède une technique fine et une vraie qualité dans les petits espaces, mais il doit encore s’adapter à l’intensité physique de la Ligue 1. À 18 ans, son potentiel ne fait pas débat. En revanche, son entrée dans le monde professionnel reste un apprentissage, et les exigences de la Ligue des champions sont encore plus élevées. Mika Godts, pour sa première titularisation en Ligue 1, a lui aussi montré des choses intéressantes sans parvenir à dissiper toutes les interrogations. Le Belge sait éliminer et créer des différences par séquences, mais il doit gagner en puissance et en constance dans les duels.

Manchester City a pulvérisé Liverpool…

Son un-contre-un ne lui permet pas encore de faire systématiquement la différence. Pour espérer peser contre City, il devra mieux résister aux contacts et se montrer plus incisif dans ses prises d’initiative. Le contraste est saisissant. Manchester City vient de s’imposer 3-0 à Liverpool, à Anfield, et conserve un début de saison parfait en Premier League avec six victoires en six journées. Erling Haaland, Jérémy Doku et Rayan Cherki ont participé à ce succès marquant.

Le PSG devra donc afficher un tout autre niveau de concentration pour rivaliser avec les hommes d’Enzo Maresca. La victoire contre Le Mans a permis de prendre trois points, mais elle n’a pas effacé les fragilités observées. Mercredi, Luis Enrique devra trouver le bon équilibre entre rotation et expérience, tout en exigeant davantage de ses défenseurs et de ses jeunes joueurs. Car face à un City en pleine confiance, les erreurs constatées au Parc des Princes pourraient être immédiatement sanctionnées.