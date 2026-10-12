Encore une fois décisif contre Rodez, Augustine Boakye (25 ans) crève l’écran à l’ASSE cette saison. Ian Cathro en attend encore plus de lui.

L’ASSE a retrouvé le sourire samedi soir à Geoffroy-Guichard. Après deux rencontres sans victoire, les hommes de Ian Cathro ont dominé Rodez (2-0) et repris la tête de la Ligue 2. Thierno Ballo a ouvert le score avant qu’Augustine Boakye ne fasse chavirer le Chaudron avec un geste de grande classe.

Boakye régale, Cathro en demande encore plus à l’ASSE !

À la 55e minute, le Ghanéen a éliminé son adversaire d’un sombrero avant d’enchaîner avec une frappe imparable. Un but magnifique, qui a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux et déclenché l’enthousiasme du public stéphanois. Le but d’Augustine Boakye aurait pu pousser son entraîneur à multiplier les compliments. Mais Ian Cathro a préféré rappeler que le talent ne suffisait pas.

« J’espère qu’il marquera aussi des buts faciles à deux mètres de la cage ! Et je suis sûr que ce sera le cas au cours de la saison », a lancé le technicien écossais. Une remarque qui peut surprendre après un geste aussi spectaculaire. Elle traduit surtout le niveau d’exigence du coach de l’ASSE, qui veut voir son joueur se montrer plus régulier dans le dernier geste. Car Boakye possède, selon son entraîneur, les qualités nécessaires pour peser encore davantage sur les rencontres.

Cathro n’a évidemment pas minimisé la performance de son joueur. « Il a la qualité pour avoir de l’influence offensivement pour notre équipe et il nous a déjà offert de jolis moments. Des buts comme celui qu’il marque samedi soir nous rappellent pourquoi on aime le football. » Le technicien de l’ASSE reconnaît donc pleinement la valeur du geste réalisé contre Rodez. Mais il veut éviter que cette action spectaculaire masque les axes de progression de son attaquant. L’objectif est clair : transformer les fulgurances de Boakye en une influence plus constante au fil des semaines.

Des progrès attendus aussi défensivement

Le message de Cathro ne concerne d’ailleurs pas uniquement l’efficacité devant le but. « Mais je sais qu’il peut faire encore plus, s’améliorer et atteindre un niveau, tant défensivement qu’offensivement, encore meilleur sur ces prochains mois », a-t-il insisté en conférence de presse. Le coach attend ainsi de Boakye qu’il contribue davantage au travail collectif, y compris lorsque l’ASSE n’a pas le ballon.

Cette exigence s’inscrit dans la philosophie de Cathro, qui demande à ses joueurs de remplir des rôles précis et de participer à l’équilibre de l’équipe. Le Ghanéen peut faire des différences dans les trente derniers mètres, mais il doit aussi continuer à progresser dans les autres phases du jeu.

La victoire contre Rodez permet en tout cas aux Verts de reprendre la première place de Ligue 2 après un match nul contre Metz et une période sans compétition liée à la trêve internationale. Pour Boakye, cette rencontre pourrait constituer un nouveau tournant dans sa saison. Son but a rappelé qu’il était capable de gestes rares, mais son entraîneur veut désormais le voir franchir un palier dans la régularité. Ce n’est sans doute pas pour rien que les dirigeants de l’ASSE pensent à le prolonger…