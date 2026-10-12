PSG Mercato : une première recrue hivernale déjà en approche ?

Le PSG continuerait de s’activer en coulisses pour tenter de recruter JJ Gabriel (Manchester United) dès le prochain mercato hivernal.

Le Paris Saint-Germain préparerait déjà activement son mercato hivernal. Désireux de renforcer son effectif avec plusieurs recrues dès le mois de janvier, le club de la capitale aurait notamment jeté son dévolu sur JJ Gabriel, jeune milieu de terrain anglais de Manchester United. Comme révélé par Foot Mercato, puis confirmé par le compte X @PSGInside_Actu, les dirigeants du PSG auraient accéléré ces dernières semaines dans ce dossier. Leur objectif serait de convaincre le jeune talent des Red Devils de rejoindre Paris dès cet hiver.

Ça s’accélère pour JJ Gabriel !

Et cette piste pourrait bien prendre une nouvelle dimension dans les prochaines semaines. Déjà à l’origine de plusieurs révélations sur l’intérêt parisien pour JJ Gabriel, le compte X @PSGInside_Actu a récemment remis une pièce dans la machine. « Ça bouge pour JJ Gabriel », a annoncé le suiveur du PSG sur le réseau social, laissant entendre que le dossier connaîtrait de nouvelles avancées en coulisses.

Reste désormais à savoir ce que cachent réellement ces mouvements autour du jeune joueur de Manchester United. Si aucun accord ni aucune négociation avancée n’ont été confirmés à ce stade, le PSG semble déterminé à se positionner sur ce dossier en vue du prochain mercato hivernal. Une chose est sûre : l’avenir de JJ Gabriel sera à surveiller de près dans les prochaines semaines. Le club parisien parviendra-t-il à faire de la pépite anglaise sa première recrue de l’hiver ?