À LA UNE DU 12 OCT 2026
[19:00]FC Nantes : de lourdes sanctions après la vente à Paulo Tavares ?
[18:40]Stade Rennais : un titulaire de Franck Haise pose déjà problème
[18:20]FC Barcelone : Flick sème le doute sur le remplaçant de Raphinha et recadre un journaliste sur Vinicius
[18:00]PSG Mercato : une première recrue hivernale déjà en approche ?
[17:40]RC Lens : Cahuzac annonce un autre coup dur avant le Sporting
[17:20]OM : Genesio annonce déjà deux coups durs pour l’Olympiakos et Angers
[16:55]ASSE Mercato : une grande annonce est tombée pour l’avenir de Boakye !
[16:35]FC Nantes : la Brigade Loire déjà sanctionnée après Reims ?
[16:09]RC Lens – OL : Lyon livre le verdict pour Openda et charge les Lensois et l’arbitrage
[15:51]Stade Rennais Mercato : accord trouvé pour une signature surprise !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : une première recrue hivernale déjà en approche ?

Par Fabien Chorlet - 12 Oct 2026, 18:00
JJ Gabriel (Manchester United)

Le PSG continuerait de s’activer en coulisses pour tenter de recruter JJ Gabriel (Manchester United) dès le prochain mercato hivernal.

Le Paris Saint-Germain préparerait déjà activement son mercato hivernal. Désireux de renforcer son effectif avec plusieurs recrues dès le mois de janvier, le club de la capitale aurait notamment jeté son dévolu sur JJ Gabriel, jeune milieu de terrain anglais de Manchester United. Comme révélé par Foot Mercato, puis confirmé par le compte X @PSGInside_Actu, les dirigeants du PSG auraient accéléré ces dernières semaines dans ce dossier. Leur objectif serait de convaincre le jeune talent des Red Devils de rejoindre Paris dès cet hiver.

Ça s’accélère pour JJ Gabriel !

Et cette piste pourrait bien prendre une nouvelle dimension dans les prochaines semaines. Déjà à l’origine de plusieurs révélations sur l’intérêt parisien pour JJ Gabriel, le compte X @PSGInside_Actu a récemment remis une pièce dans la machine. « Ça bouge pour JJ Gabriel », a annoncé le suiveur du PSG sur le réseau social, laissant entendre que le dossier connaîtrait de nouvelles avancées en coulisses.

Reste désormais à savoir ce que cachent réellement ces mouvements autour du jeune joueur de Manchester United. Si aucun accord ni aucune négociation avancée n’ont été confirmés à ce stade, le PSG semble déterminé à se positionner sur ce dossier en vue du prochain mercato hivernal. Une chose est sûre : l’avenir de JJ Gabriel sera à surveiller de près dans les prochaines semaines. Le club parisien parviendra-t-il à faire de la pépite anglaise sa première recrue de l’hiver ?

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos PSG : toutes les infos foot