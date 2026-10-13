Transféré du FC Lorient au Paris FC cet été, Pablo Pagis (23 ans) a déjà de grandes ambitions pour son avenir.

Le premier verdict de Zinédine Zidane a déjà fait des heureux et des déçus. Pour sa première liste avec les Bleus, le nouveau sélectionneur a décidé de miser sur plusieurs nouveaux visages. Parmi les joueurs surveillés figuraient notamment Pablo Pagis et Estéban Lepaul, deux éléments offensifs qui se sont illustrés en Ligue 1.

Pagis a de grandes ambitions en Bleu

Les deux hommes avaient reçu une pré-convocation pour le rassemblement de septembre. Mais au moment de dévoiler son groupe définitif, Zidane a finalement retenu le Rennais.Transféré de Lorient au Paris FC durant l’été pour environ 15 millions d’euros, Pablo Pagis avait franchi un cap important dans sa carrière. À 23 ans, le milieu offensif pouvait espérer profiter de sa pré-convocation pour intégrer le groupe des Bleus. Son père, Mickaël Pagis, ne cachait d’ailleurs pas sa confiance dans les chances de son fils. « On ne va pas dire que c’était une surprise, l’équipe de France fait partie de ses objectifs », explique l’ancien attaquant de l’OM à Ouest-France. Il souligne également que cette pré-convocation constituait une source de motivation supplémentaire pour le joueur, convaincu qu’il pouvait encore progresser et se rapprocher du plus haut niveau. Mais être pré-convoqué ne garantit évidemment pas une place dans le groupe définitif.

Pagis devra donc poursuivre ses efforts avec le Paris FC pour espérer convaincre le sélectionneur lors des prochains rassemblements. De son côté, Estéban Lepaul a franchi une nouvelle étape. L’attaquant du Stade Rennais, meilleur buteur de Ligue 1 lors de la saison précédente, a été retenu par Zidane pour découvrir l’équipe de France. Ses performances en club ont pesé dans la décision du sélectionneur, qui cherche à apporter du sang neuf à son secteur offensif. À 26 ans, Lepaul a suivi un parcours progressif avant d’atteindre ce niveau. Sa réussite avec le Stade Rennais lui a finalement ouvert les portes des Bleus. Cette sélection constitue une récompense importante pour l’avant-centre, mais aussi un signal encourageant pour les joueurs qui espèrent encore intégrer le groupe tricolore.

« Il n’est pas loin… »

Malgré la non-sélection de son fils, Mickaël Pagis estime que Pablo possède les qualités nécessaires pour évoluer au niveau international. « Le niveau international, c’est autre chose, mais quand je vois certains joueurs, je me dis qu’il n’est pas loin », explique-t-il en référence peu-être au Rennais… Son père met notamment en avant sa technique, sa capacité à conserver le ballon dans les petits espaces et sa vision du jeu. Des qualités qui pourraient correspondre aux exigences de Zidane, lequel souhaite une équipe capable de combiner rapidement et de conserver la maîtrise technique. Mais la concurrence reste importante chez les Bleus. Pagis devra donc se montrer régulier avec le Paris FC avant d’espérer franchir une nouvelle étape.

Le choix de Zidane ne ferme pas la porte à Pablo Pagis. Le joueur reste jeune et dispose encore de temps pour convaincre le sélectionneur. Sa pré-convocation démontre déjà qu’il figure parmi les profils suivis par le staff tricolore. Lepaul a, lui, pris une longueur d’avance en obtenant sa première sélection. La prochaine étape sera donc de confirmer en club pour les deux joueurs : Lepaul devra justifier la confiance reçue, tandis que Pagis cherchera à transformer son statut de joueur pré-convoqué en véritable convocation.