Titulaire face à l’AJ Auxerre et remplacé par Ludovic Blas (77e), Issa Soumaré (26 ans) ne convainc toujours pas depuis son arrivée au Stade Rennais cet été.

Le Stade Rennais a signé une large victoire face à l’AJ Auxerre. Avec ce succès 4-1, les hommes de Franck Haise ont retrouvé le podium et confirmé leur bon début de saison.

« Si Soumaré est titulaire au Stade Rennais, c’est inquiétant »

Pourtant, tout n’a pas été parfait dans le onze rennais. Sur le côté gauche de l’attaque, Issa Soumaré n’a pas particulièrement brillé. Recruté cet été en provenance du Havre, l’attaquant de 25 ans a été remplacé par Ludovic Blas à la 77e minute. Une nouvelle prestation qui alimente les doutes autour de son adaptation.Walid Acherchour s’est montré particulièrement sévère à l’égard du joueur rennais.

« Rennes prend les points, mais dans le contenu, je ne suis pas convaincu depuis le début de saison. D’un point de vue individuel, si Soumaré est titulaire dans cette équipe, c’est inquiétant », a-t-il affirmé sur RMC Sport.

Une déclaration qui vise directement les choix de Franck Haise. Pour le consultant, les résultats du Stade Rennais masquent encore certaines limites dans le jeu, et la présence de Soumaré dans le onze de départ soulève des questions. Le jugement est dur, mais il illustre les attentes placées dans une recrue appelée à renforcer l’animation offensive rennaise.

Blas pousse derrière lui

Arrivé cet été après une saison intéressante au Havre, Soumaré devait apporter de la percussion et de la polyvalence à l’attaque bretonne. Le joueur avait inscrit 13 buts et délivré plusieurs passes décisives en Ligue 1 lors de son précédent exercice, ce qui avait convaincu le Stade Rennais de miser sur lui. Mais ses premiers mois en Bretagne sont plus compliqués qu’espéré.

Après quatre apparitions en championnat, Soumaré n’a toujours pas marqué et compte une passe décisive. Il totalise 216 minutes de jeu, avec trois titularisations. Ces statistiques ne suffisent pas à condamner son recrutement, mais elles montrent qu’il n’a pas encore trouvé la régularité attendue.

Face à Auxerre, Franck Haise a choisi de faire entrer Ludovic Blas à la place de Soumaré à la 77e minute. Ce changement rappelle que la concurrence reste ouverte sur les ailes rennaises. Blas possède davantage de repères au club et peut offrir une autre créativité dans les derniers mètres. D’autres solutions sont également disponibles, notamment Mousa Al-Tamari et Eliezer Mayenda. Soumaré devra donc rapidement monter en puissance s’il veut conserver sa place dans le onze du Stade Rennais.