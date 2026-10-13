Depuis le début de saison, Pierre Ménès semble s’évertuer à piquer le RC Lens et ses supporters, qu’il ne tient plus en haute estime.

Le RC Lens a retrouvé le sourire vendredi. En s’imposant face à l’OL (2-1), les hommes de Yannick Cahuzac ont signé un succès précieux devant leur public. Mais au-delà du résultat, les retrouvailles avec Loïs Openda ont aussi fait parler.

Pierre Ménès attaque le public du RC Lens

L’ancien attaquant du RC Lens, désormais à Lyon, aurait été pris pour cible par une partie du public, selon Pierre Ménès, qui n’a pas tardé à exprimer son mécontentement sur sa chaîne YouTube. Le chroniqueur n’a pas mâché ses mots au sujet des sifflets adressés à Openda.

« Openda qui a été conspué par le public de Bollaert, vous savez celui qui se paluche en permanence en disant qu’il est le meilleur public de France et qui est même pas foutu d’avoir de la reconnaissance pour un joueur qui leur a marqué des tonnes de buts la saison où il était là et qui est parti en plus en mettant un gros chèque dans les caisses du club », a-t-il tonné. Ménès a également regretté les réactions de certains supporters lorsque l’attaquant glissait sur la pelouse : « Moi j’aurais préféré que Bollaert acclame Openda plutôt que de le siffler et de se foutre de sa gueule quand il glissait. »

Pour lui, l’accueil réservé au Belge témoignait d’un manque de reconnaissance envers un joueur qui avait marqué les esprits lors de son passage dans le Nord. Mais cette lecture de la soirée n’a pas convaincu tout le monde. Des supporters du RC Lens ont notamment rappelé que Loïs Openda avait été applaudi à l’échauffement, lors de l’annonce des compositions et au moment de sa sortie sur blessure. Des éléments qui nuancent fortement l’idée d’un accueil uniquement hostile. L’ancien Lensois a même reçu des applaudissements à ces différents moments.

Une nouvelle passe d’armes autour du RC Lens

Le public de Bollaert a donc pu manifester son mécontentement pendant certaines phases du match sans pour autant rejeter totalement l’attaquant. C’est précisément ce que reprochent certains supporters à Pierre Ménès : avoir insisté sur les sifflets sans suffisamment tenir compte des marques de reconnaissance dont Openda a également bénéficié.

Cette polémique s’inscrit dans un climat déjà tendu entre Pierre Ménès et une partie des supporters du RC Lens. Le consultant critique régulièrement le contenu proposé par les Sang et Or depuis le début de saison, malgré les ambitions affichées par le club.

Cette fois, le débat porte moins sur le jeu que sur l’attitude du public. Les sifflets adressés à Openda ont bien existé, mais ils ne résument pas à eux seuls l’accueil qui lui a été réservé. « Le public lensois n’aime pas qu’on remette en cause son statut auto décrété de meilleur public de France », a-t-il conclu sur sa chaîne Youtube en réponse finale à ses détracteurs. Bonjour l’ambiance…