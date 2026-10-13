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RC Lens – Sporting : une bonne et une mauvaise nouvelle de dernière minute pour Cahuzac !

Par Fabien Chorlet - 13 Oct 2026, 05:00
Zeno Debast (Sporting Portugal)

À la veille du choc de Ligue des Champions entre le RC Lens et le Sporting Portugal, Yannick Cahuzac a appris deux nouvelles concernant l’effectif portugais.

Le RC Lens s’apprête à retrouver la Ligue des Champions ce mardi (18h45), avec la réception du Sporting Portugal au stade Bollaert-Delelis, pour le compte de la deuxième journée de la phase de ligue. Un rendez-vous important pour les Sang et Or, qui espèrent briller devant leur public sur la scène européenne. À la veille de cette rencontre, Yannick Cahuzac connaît désormais les joueurs sur lesquels pourra compter son homologue portugais, Rui Borges. Et la composition du groupe du Sporting réserve à la fois une bonne et une moins bonne nouvelle pour les Lensois.

Debast forfait, Zekri finalement présent avec le Sporting

La bonne nouvelle pour le RC Lens concerne Zeno Debast. Le défenseur international belge ne figure pas dans le groupe retenu par Rui Borges pour le déplacement à Bollaert. Revenu de sélection avec une condition physique imparfaite, il aurait ressenti une légère gêne à l’entraînement. Sans gravité apparente, celle-ci a néanmoins poussé le staff portugais à ne prendre aucun risque. Une absence notable dans le secteur défensif du Sporting, dont les Lensois pourraient tenter de profiter pour faire la différence.

En revanche, Moncef Zekri sera bien du voyage dans l’Artois. Le jeune latéral gauche de 18 ans figure parmi les 25 joueurs convoqués par Rui Borges, malgré les interrogations entourant sa disponibilité. Le Sporting pourra donc compter sur cette solution supplémentaire dans son secteur défensif, même si sa présence dans le groupe ne garantit pas sa participation à la rencontre. Entre le forfait de Debast et la convocation de Zekri, Yannick Cahuzac dispose désormais de nouveaux éléments pour préparer ce choc européen face aux Portugais.

Le groupe du Sporting : Silva, Pereira, Callai – Fresneda, Vagiannidis, Ba, Quaresma, Inácio, Felicíssimo, Araújo, Zekri – Altimira, Andersen, Doumbia, Simões, Lima – Catamo, Derry, Guilherme, Blopa, Irankunda, Gonçalves, Suárez, Ioannidis, Nel.

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