Après son match abouti contre le Stade de Reims, le FC Nantes déplore de ne pas avoir fait trembler les filets. Une première piste pour le mercato hivernal ?

Le FC Nantes a retrouvé des couleurs… mais pas le chemin des filets. Samedi, à la Beaujoire, les hommes de Grégory Poirier ont dominé plusieurs séquences face au Stade de Reims et se sont procuré des occasions franches.

Un buteur manque encore au FC Nantes

Pourtant, les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0). Le gardien rémois a notamment repoussé plusieurs tentatives dangereuses. Ce résultat laisse un goût d’inachevé. Car si le contenu a été plus convaincant, le problème de l’efficacité offensive du FC Nantes demeure. Emmanuel Merceron, insider bien connu des supporters nantais, estime que le club risque de payer son manque d’ambition dans le recrutement offensif : « On va traîner comme un boulet quand même toute la saison le fait de n’avoir pris aucun joueur rapide et vif devant au mercato. »

Une déclaration qui vise directement les choix effectués durant l’été. Pour Merceron, Nantes aurait dû recruter un profil capable de faire des différences grâce à sa vitesse et à ses accélérations. Un joueur susceptible de déséquilibrer les défenses adverses, notamment lorsque les Canaris peinent à trouver des espaces dans l’axe. Le match contre Reims a justement illustré cette difficulté : le FC Nantes a réussi à se créer des situations, sans parvenir à les transformer en but.

Robinet déjà sous le feu des critiques ?

Thomas Robinet a notamment été pointé du doigt pour son manque de justesse dans la zone de vérité. L’attaquant du FC Nantes a eu plusieurs opportunités de participer à une victoire qui aurait fait du bien au classement, mais il n’a pas réussi à faire la différence. Cette prestation ne suffit évidemment pas à juger l’ensemble de son début de saison. Elle rappelle néanmoins que le FC Nantes doit trouver davantage de solutions pour concrétiser ses temps forts. Le problème ne concerne d’ailleurs pas uniquement Robinet : le manque d’efficacité est aussi une responsabilité collective, qui implique les joueurs chargés de créer les occasions et ceux qui doivent les conclure.

C’est là que la question du mercato hivernal se pose. Si le manque de vitesse et de percussion continue de freiner l’équipe, la direction nantaise pourrait être tentée de rechercher un renfort offensif en janvier. Un ailier capable de prendre la profondeur ou un attaquant rapide dans les transitions apporterait une solution différente à Grégory Poirier. Mais pour l’heure, aucune piste précise ni aucun recrutement hivernal n’a été confirmé. Si les mêmes difficultés persistent, le mercato hivernal pourrait devenir une occasion de rééquilibrer le secteur offensif.