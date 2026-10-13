ASSE Mercato : un premier verdict est tombé pour la prolongation de Boakye !

L’avenir d’Augustine Boakye à l’ASSE suscite un engouement particulièrement fort dans le Forez.

Comme révélé ce mardi par nos confrères de Peuple Vert, l’AS Saint-Étienne envisagerait de prolonger le contrat d’Augustine Boakye, avec à la clé une revalorisation salariale. Une récompense qui serait amplement méritée pour le milieu offensif ghanéen, auteur d’un début de saison tonitruant sous le maillot des Verts.

Avec déjà cinq buts inscrits et trois passes décisives délivrées en seulement huit matchs de Ligue 2, l’ancien joueur de Wolfsberger s’est imposé comme l’un des éléments incontournables de l’équipe stéphanoise. Des performances qui auraient donc convaincu les dirigeants de l’ASSE de vouloir sécuriser son avenir.

Les supporters des Verts ont tranché pour la prolongation de Boakye !

Et les supporters de l’ASSE semblent partager pleinement la volonté de leurs dirigeants concernant l’avenir d’Augustine Boakye. Dans un sondage réalisé par nos soins sur le compte X de BUT! ASSE, nous vous avons demandé si vous étiez favorables ou non à une éventuelle prolongation du Ghanéen. Le résultat est sans appel : 96,3 % des votants se sont prononcés en faveur de sa prolongation, contre seulement 3,7 % qui y sont opposés.

Un véritable plébiscite qui illustre l’immense cote de popularité d’Augustine Boakye auprès des supporters ayant participé à notre sondage. Devenu l’un des principaux atouts offensifs de l’AS Saint-Étienne, le joueur de 25 ans fait donc quasiment l’unanimité parmi les votants. Reste désormais à savoir si cette volonté de le conserver se concrétisera par un accord entre le club stéphanois et son milieu offensif dans les prochaines semaines.