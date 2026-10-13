Atlético de Madrid : un drame familial frappe Koke avant Manchester United

Koke ne disputera pas la rencontre de Ligue des champions programmée ce soir au Metropolitano. Le capitaine de l’Atlético de Madrid est endeuillé par la disparition de sa mère, Ana Merodio Borja.

Koke forfait face à Manchester United

L’Atlético de Madrid devra se passer de son capitaine pour son rendez-vous européen face à Manchester United. Touché par le décès de sa mère, Ana Merodio Borja, Koke ne participera pas à cette rencontre de Ligue des champions organisée ce soir dans l’enceinte du Metropolitano.

La nouvelle a été annoncée par le club madrilène, qui a immédiatement apporté son soutien au milieu de terrain espagnol et à ses proches. Dans ces circonstances particulièrement douloureuses, l’aspect sportif passe naturellement au second plan.

L’absence de Koke est également relayée par Foot Mercato. Aucun autre élément concernant sa disponibilité pour les prochains rendez-vous de l’Atlético de Madrid n’a été communiqué.

Terrible nouvelle pour Koke et l’Atlético de Madrid. Le club a annoncé le décès d’Ana Merodio Borja, la mère de son capitaine, qui ne jouera pas contre Manchester United. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2110036357695275404

Une minute de silence au Metropolitano

Avant le coup d’envoi de la rencontre, une minute de silence sera observée au Metropolitano en mémoire d’Ana Merodio Borja. Un hommage auquel s’associeront les joueurs, les membres des deux clubs et le public présent dans les tribunes.

Cette initiative permettra à toute la famille de l’Atlético de Madrid d’entourer symboliquement son capitaine. Le club espagnol a exprimé publiquement son soutien à Koke dans cette épreuve, sans s’étendre davantage sur cette disparition.

L’Atlético privé de son capitaine

Sur le terrain, l’équipe madrilène devra donc composer sans l’un de ses cadres pour affronter Manchester United. Au-delà de son rôle au milieu, Koke porte le brassard et occupe une place centrale dans le vestiaire de l’Atlético.

Son forfait oblige le staff à revoir ses plans pour ce rendez-vous de Ligue des champions. Aucune précision n’a toutefois été apportée concernant son éventuel remplacement dans le onze de départ ou l’identité du joueur qui héritera du brassard.

Le soutien du club madrilène

Dans son annonce, l’Atlético de Madrid a tenu à faire bloc autour de son capitaine et de sa famille. Le milieu espagnol va pouvoir rester auprès de ses proches tandis que ses coéquipiers disputeront cette rencontre européenne dans un contexte forcément particulier.

Le silence prévu avant le match constituera le premier hommage public rendu à Ana Merodio Borja. Pour Koke et l’ensemble de la maison rojiblanca, cette soirée au Metropolitano sera marquée par le recueillement.