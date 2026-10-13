RC Lens – Sporting : Cahuzac salue ses joueurs et justifie ses choix

Le coach du RC Lens, Yannick Cahuzac, s’est exprimé en conférence de presse après la défaite du Racing face au Sporting Portugal (0-2) en Ligue des Champions.

Après avoir renversé le Slavia Prague (2-3) lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, le RC Lens s’est incliné ce mardi soir face au Sporting Portugal (0-2), pour le grand retour de la plus prestigieuse des compétitions européennes au stade Bollaert-Delelis. Malgré une excellente entame de match et de nombreuses occasions, les Sang et Or ont payé leur manque d’efficacité dans les deux surfaces face à une formation portugaise plus réaliste.

Cahuzac frustré malgré la prestation de ses joueurs

Présent en conférence de presse après la rencontre, l’entraîneur lensois, Yannick Cahuzac, n’a pas caché sa frustration après cette première défaite européenne de la saison. Le technicien français a toutefois tenu à saluer l’investissement et l’état d’esprit de ses joueurs. « Ce (mardi) soir il y a beaucoup de frustration parce que je trouve que les gars ont énormément donné. Je ne vais pas trop parler à chaud parce que j’aime bien revoir les matchs avant. Mais là, j’ai vraiment le sentiment que les joueurs ont répondu présent par rapport à ce qui avait été demandé. »

Cahuzac explique les changements dans son onze

Le successeur de Dino Toppmöller est également revenu sur ses choix de composition, après avoir procédé à plusieurs changements dans son onze de départ par rapport à la victoire décrochée vendredi dernier face à l’Olympique Lyonnais (2-1). Un turnover assumé par Yannick Cahuzac, qui doit gérer l’enchaînement des rencontres et les différents états de forme de son effectif. « J’ai un groupe étoffé et qui travaille bien. J’ai beaucoup de joueurs qui méritent et j’ai des choix à faire. Il y a une réflexion qui est aussi faite par rapport aux six matches que l’on doit jouer en 15 jours. On n’a pas forcément tout le monde avec le même état de forme. C’est un facteur que je prends en compte quand je fais mes équipes. »